OpenTracing 集成

使用提供的 API 收集 OpenTracing 跟踪完全需要手动。开发人员之所以选择基于 API 的方法，是因为能够完全控制跟踪的内容，以提高数据的精度并为数据添加上下文。必须将 OpenTracing 特定代码添加到微服务的代码库中，以收集跟踪以形成跨度。相反，Instana AutoTrace™ 能够自动收集常见编程语言、框架和（数据库）连接器的跟踪数据。Instana 将一项服务的自动跟踪数据与其他服务的手动 OpenTracing 方法提供的范围无缝关联起来。

OpenTracing 性能监控以与其在环境中的跟踪相关的指标为中心。Instana 的 OpenTracing 集成本机集成了 OpenTracing 提供的跟踪与 Instana AutoTrace™ 收集的信息。