OpenTracing 集成

OpenTracing 是开发者收集其微服务和分布式处理响应时间数据的常用方式，用于生产监控。OpenTracing 项目（链接位于 ibm.com 外部）隶属于云原生计算基金会 (CNCF)（链接位于 ibm.com 外部），该组织管理许多流行的云原生开源技术。
14 天，无需信用卡，完整版本
OpenTracing 是一种开放且供应商中立的跟踪 API，使用户能够在收集数据进行分析以了解分布式应用程序性能时避免供应商锁定。借助此，公司唯一应用程序的开发人员能够收集应用程序特定的性能数据。此外，框架开发人员能够以标准方式提供跟踪功能，以便更好地洞察框架行为。Uber、Apple 和 Yelp 等许多网络规模公司都使用基于 OpenTracing 的技术（例如 Jaeger）来更深入地了解其高度分布式的动态应用程序。
使用提供的 API 收集 OpenTracing 跟踪完全需要手动。开发人员之所以选择基于 API 的方法，是因为能够完全控制跟踪的内容，以提高数据的精度并为数据添加上下文。必须将 OpenTracing 特定代码添加到微服务的代码库中，以收集跟踪以形成跨度。相反，Instana AutoTrace™ 能够自动收集常见编程语言、框架和（数据库）连接器的跟踪数据。Instana 将一项服务的自动跟踪数据与其他服务的手动 OpenTracing 方法提供的范围无缝关联起来。
OpenTracing 性能监控以与其在环境中的跟踪相关的指标为中心。Instana 的 OpenTracing 集成本机集成了 OpenTracing 提供的跟踪与 Instana AutoTrace™ 收集的信息。
Instana 与数据源无关。将自动处理来自自动和手动检测代码的请求时间跨度。
Instana 的 OpenTracing 实现是开源的并托管在 GitHub 上：
Instana 实时收集 OpenTracing 数据。使用我们的服务映射器命名跟踪，以便在管理下创建 “服务”。可以自动命名，但可以根据用户要求进行调整。每条生成的痕迹都会在摄取后的 3 秒内收集、分组和分析。对于每个配置的服务，Instana 会自动创建一个仪表板并跟踪 KPI（吞吐量、延迟和错误率）以监控指定服务的质量。使用 Instana 的 AI 功能，可以检测到任何异常情况并 生成事件。无需构建自定义规则来管理性能，Instana 会自动执行此操作。
准备好开始监控 OpenTracing 了吗？首先注册 Instana 试用版或账户。如果已有账户，请查看 Instana 的 OpenTracing 监控文档。