Red Hat OpenShift 可观测性是 Instana 全面容器监控解决方案的重要组成部分。OpenShift 是 Red Hat 的托管 Kubernetes 发行版，用于操作托管容器化软件和应用程序部署。它将 Kubernetes 和 Docker 与 DevOps 工具和安全功能相结合，实现快速企业应用程序开发。
OpenShift 可以通过多种方式使用：
14 天，无需信用卡，完整版本
Instana 的 OpenShift 监控传感器可以部署在上述任何环境中。Instana Agent 可部署为守护程序集，旨在在选定的节点上运行。代理会自动检测部署到每个节点上 Kubernetes Pod 的所有技术堆栈，然后加载适当的监控传感器并立即发送指标数据。文档中提供了一个示例 YAML 文件。
为了帮助优化 OpenShift 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的 OpenShift 自动可观测性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：
全面的 OpenShift 基础架构可观测性需要对虚拟主机、节点、集群和 Pod 进行性能监控。此外，所有正在运行的容器以及在容器内运行的基础架构和应用程序服务都受到管理。
Instana 是实现 Red Hat OpenShift 堆栈上运行的应用程序完全可观测性的最快方法。Instana 的代理通过预先配置的 K8s 监控传感器自动发现和监控所有 Kubernetes 实例。每个应用程序都会被自动映射、监控、跟踪和分析。
Instana 自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，并自动部署完全配置的 Kubernetes 监控（ibm.com 外部链接）传感器。除了 K8S 环境中运行的基础架构和服务的运行状况之外，Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与 OpenShift 运行状况监控相关以及如何加以收集。监控 OpenShift Kubernetes 发行版得以大幅简化。
Instana 自动映射、监控和跟踪通过 GKE 集群的所有服务和应用程序，检测所有性能/可用性事件和问题，同时识别任何服务事件，将所有监控、跟踪、概要分析和数据分析结合在一起进行相关分析。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Kubernetes 监视还收集 Kubernetes、Pod 和容器的配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有 Kubernetes 性能和配置信息会汇总到同一个可观测性/监控仪表板中，这个仪表板集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
OpenShift 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana 的 OpenShift 可观测性包括四类数据：集群数据、部署信息、Pod 测量、节点测量：
如需详细了解不同传感器相关信息，请参阅
Instana Kubernetes 可观测性文档。
集群数据
节点测量
Pod 测量
部署信息
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。