Instana 的 OpenShift 监控传感器可以部署在上述任何环境中。Instana Agent 可部署为守护程序集，旨在在选定的节点上运行。代理会自动检测部署到每个节点上 Kubernetes Pod 的所有技术堆栈，然后加载适当的监控传感器并立即发送指标数据。文档中提供了一个示例 YAML 文件。

为了帮助优化 OpenShift 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的 OpenShift 自动可观测性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：

发现 Kubernetes 节点和部署的服务

自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码

自动映射应用程序、容器和 Kubernetes 集群

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

监控应用程序、服务、基础架构、Kubernetes 和云运行状况

全面的 OpenShift 基础架构可观测性需要对虚拟主机、节点、集群和 Pod 进行性能监控。此外，所有正在运行的容器以及在容器内运行的基础架构和应用程序服务都受到管理。

Instana 是实现 Red Hat OpenShift 堆栈上运行的应用程序完全可观测性的最快方法。Instana 的代理通过预先配置的 K8s 监控传感器自动发现和监控所有 Kubernetes 实例。每个应用程序都会被自动映射、监控、跟踪和分析。