OpenLDAP（链接位于 ibm.com 外部）是市场上最常用的开源目录信息服务服务器（基于 LDAP）。OpenLDAP 用于授权、身份验证以及用户和服务目录，这使其成为业务系统不可或缺的组成部分。Instana 的 OpenLDAP 监控提供全面的性能和运行状况管理。
为了帮助高度动态的环境实现自动化和进行监控，自动 Instana OpenLDAP 监控集成并增强了应用程序和性能管理工作流程，这是一套全面的管理和监控功能，超越了简单的指标：
全面的 OpenLDAP 监控需要物理或虚拟主机、OpenLDAP 实例、域和请求以及使用该实例的任何依赖服务的性能可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 OpenLDAP 实例，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 OpenLDAP 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还能自动确定 OpenLDAP 的运行状况。
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Instana 代理会自动识别所有正在运行的 OpenLDAP 实例，然后自动部署和配置 Instana 的 OpenLDAP 监控传感器。Instana 的精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何收集这些指标。为了了解 OpenLDAP 的运行状况，需要对收集的指标进行分析以发现突然增加或减少的情况。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关的域和服务信息，因此大幅简化了监控 OpenLDAP 实例的操作。
为了确定整体基础架构的运行状况，Instana 收集受监控环境和依赖系统的 KPI 以确定运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精编知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测单个 OpenLDAP 实例问题并发布服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 OpenLDAP 监控传感器还收集域和目录配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有性能和配置信息会汇总到一个 OpenLDAP 监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和请求或查询性能优化。
OpenLDAP 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana OpenLDAP 监控包括两种类型的数据，配置数据和性能数据：
有关不同传感器的详细信息，请参阅 Instana OpenLDAP 管理文档。
配置数据
性能数据
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。