OpenLDAP（链接位于 ibm.com 外部）是市场上最常用的开源目录信息服务服务器（基于 LDAP）。OpenLDAP 用于授权、身份验证以及用户和服务目录，这使其成为业务系统不可或缺的组成部分。Instana 的 OpenLDAP 监控提供全面的性能和运行状况管理。

为了帮助高度动态的环境实现自动化和进行监控，自动 Instana OpenLDAP 监控集成并增强了应用程序和性能管理工作流程，这是一套全面的管理和监控功能，超越了简单的指标：

发现 OpenLDAP 实例和域

创建和可视化服务依赖关系图

跟踪所有系统的请求（端到端跟踪）

应用程序和服务运行状况监控

全面的 OpenLDAP 监控需要物理或虚拟主机、OpenLDAP 实例、域和请求以及使用该实例的任何依赖服务的性能可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 OpenLDAP 实例，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 OpenLDAP 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还能自动确定 OpenLDAP 的运行状况。