Nomad（ibm.com 外部链接）是一个开源容器管理和作业调度程序解决方案，主要由 HashiCorp 开发。Instana Nomad 监控提供全面的性能管理，适用于包含短暂容器或虚拟机生命周期已调度作业的高度动态环境，并监控在 Nomad 控制的基础架构中运行的应用程序的技术和运行状况。
为了帮助优化应用程序性能并自动执行性能管理工作流程，Instana 针对 Nomad 托管环境的应用程序管理不仅限于简单的指标：
有效的 Nomad 监控需要观测实体或虚拟主机、容器和业务流程、作业实例以及使用相关实例的任何应用程序和服务的性能。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Nomad 作业，从而提供全面的作业洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Nomad 实例，部署必要的应用程序和 Nomad 监控传感器；然后开始跟踪作业和跨系统请求。Instana 还会自动确定 Nomad 实例和作业的运行状况。
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部署后，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Nomad 节点，然后自动部署和配置 Instana 的 Nomad 传感器。部署额外的基础架构和应用程序监控传感器来运行作业，及其虚拟化或容器化应用程序。该解决方案已经知道最相关的 Nomad 运行状况和性能指标，以及如何加以收集。由于系统会自动执行部署、配置、发现和设置等所有操作，大幅简化了 Nomad 集群监控作业。
为了确认整体服务运行状况，Instana Nomad 监控传感器还会收集受监控环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测个别 Nomad 实例或集群问题，并自动记录服务事件。Instana 自动上报事件（基于严重性等）并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了 Nomad 应用程序性能和运行状况数据之外，Instana 还收集配置信息，使开发和运营团队能够分析配置数据（和更新），并将其与应用程序和服务性能相关联。
所有 Nomad 性能和配置信息会汇总到同一个监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
Nomad 性能监控以集群和节点指标、作业状态和测量及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
有关设置和运行 Nomad 管理传感器的更多信息，请参阅 Instana Nomad 管理文档。
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。