Nomad（ibm.com 外部链接）是一个开源容器管理和作业调度程序解决方案，主要由 HashiCorp 开发。Instana Nomad 监控提供全面的性能管理，适用于包含短暂容器或虚拟机生命周期已调度作业的高度动态环境，并监控在 Nomad 控制的基础架构中运行的应用程序的技术和运行状况。

为了帮助优化应用程序性能并自动执行性能管理工作流程，Instana 针对 Nomad 托管环境的应用程序管理不仅限于简单的指标：

发现已启动的 Nomad 实例和服务

自动检测 .NET、Java 和 Python 等 10 种语言代码

自动映射和直观呈现服务依赖关系图

端到端跟踪所有系统的请求

应用程序和服务运行状况监控

作业启动、停止和运行时

有效的 Nomad 监控需要观测实体或虚拟主机、容器和业务流程、作业实例以及使用相关实例的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Nomad 作业，从而提供全面的作业洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Nomad 实例，部署必要的应用程序和 Nomad 监控传感器；然后开始跟踪作业和跨系统请求。Instana 还会自动确定 Nomad 实例和作业的运行状况。