MySQL 监控是 Instana AI 驱动应用程序监控解决方案的重要组成部分。MySQL（ibm.com 外部链接）是一种开源关系数据库管理系统 (RDBMS)，Oracle Corporation 也提供企业版（ibm.com 外部链接）。MySQL 在制表行中存储数据，使用结构化查询语言 (SQL) 管理这些数据，并且是开源 LAMP 应用程序集的组成部分。
部署到应用程序后，Instana 将自动规划整个基础架构，识别所有 MySQL 实例，并将 MySQL 监控传感器部署到每个实例中。此外还会映射完整的应用程序，确定每项微服务与其他微服务交互的方式，并监控每个实例和相关应用程序。
14 天，无需信用卡，完整版本
MySQL 易于部署和使用，使其成为 Web 应用程序环境中的热门选择。每当在任何应用程序环境中检测到 MySQL 时，Instana Agent 都会自动将 MySQL 监控传感器部署到每个实例中，立即收集性能和配置指标。作为更广泛的应用程序和／或基础架构监控解决方案的一部分，Instana 的 MySQL 监控可确定每个 MySQL 实例相对于堆栈其余部分（包括应用程序对 MySQL 的查询）的运行情况。Instana 的 MySQL 监控传感器还可以检测配置更改，并将每项更改作为事件存储在 Instana 监控时间线上。这在使用 MySQL 数据复制时很有用，从主服务器切换到从服务器时会收到通知。但是，正确的 MySQL 监控必须包含适当的凭证，才能存取任何所需的指标信息。详情请参见 Instana MySQL代理程序配置文档。
Instana 的 MySQL 监控自动包含的常见指标包括：
请参阅 Instana 的 MySQL 传感器文档，以获取完整列表。
Instana 的 MySQL 监控还包括内部运行状况。Instana 的知识库包括运行良好的 MySQL 数据库的关键性能指标。这些 KPI 作为问题被捕获并保留到 Instana Web 用户界面中，有助于以上下文、颜色编码显示数据库的总体运行状况。例如，在下列屏幕快照中，由于查询量突然下降而触发了一个事件，如图所示。
Instana 的 MySQL 监控跟踪的一些典型 KPI 包括：
详情请参见 Instana 的 MySQL 传感器文档。
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。