MySQL 监控是 Instana AI 驱动应用程序监控解决方案的重要组成部分。MySQL（ibm.com 外部链接）是一种开源关系数据库管理系统 (RDBMS)，Oracle Corporation 也提供企业版（ibm.com 外部链接）。MySQL 在制表行中存储数据，使用结构化查询语言 (SQL) 管理这些数据，并且是开源 LAMP 应用程序集的组成部分。

部署到应用程序后，Instana 将自动规划整个基础架构，识别所有 MySQL 实例，并将 MySQL 监控传感器部署到每个实例中。此外还会映射完整的应用程序，确定每项微服务与其他微服务交互的方式，并监控每个实例和相关应用程序。