Microsoft SQL Server 监控
Azure SQL Server 监控
Microsoft SQL Server 监控和性能管理

Microsoft SQL Server 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

Microsoft SQL Server 是由 Microsoft 开发的常用关系数据库系统。SQL Server 有多个版本，以满足不同受众的需求。作为微服务应用程序集的一部分，SQL Server 被称为“内置所有功能的可伸缩混合数据库平台”。SQL Server 可以部署在本地，也可以作为 Microsoft Azure Cloud 中运行的服务。
立即开始免费试用！

14 天，无需信用卡，完整版本
Instana Microsoft SQL Server 监控配置

Microsoft SQL Server 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。

当 Instana 代理程序部署到包含 Microsoft SQL Server 的基础架构中时，会自动检测该技术并自行配置，以监控 Microsoft SQL Server 及其配置数据和性能指标。唯一需要的设置是提供凭证，并设置数据库权限来存取 Microsoft SQL Server 监控信息。
Microsoft SQL Server 性能和配置监控

Instana 自动部署其 Microsoft SQL Server 监控后，会立即规划 Microsoft SQL Server 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：

  • 实例名称
  • 版本
  • 流程标识
  • 开始时间

收集的一些示例指标包括：

  • 用户连接
  • 服务器等待时间
  • 读取和写入
  • 事务
  • 错误
  • 锁定
  • 等等

Instana 收集有关 SQL Server、个别数据库和热门查询的信息。完整列表请参见 Instana Microsoft SQL Server 监控文档
安装 Instana 的 Microsoft SQL Server 监控

详细了解如何开始使用 Instana 监控 Microsoft SQL Server。可以登录您的帐户或开始试用

 开始试用