Microsoft SQL Server 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。
Microsoft SQL Server 是由 Microsoft 开发的常用关系数据库系统。SQL Server 有多个版本，以满足不同受众的需求。作为微服务应用程序集的一部分，SQL Server 被称为“内置所有功能的可伸缩混合数据库平台”。SQL Server 可以部署在本地，也可以作为 Microsoft Azure Cloud 中运行的服务。
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Microsoft SQL Server 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。
当 Instana 代理程序部署到包含 Microsoft SQL Server 的基础架构中时，会自动检测该技术并自行配置，以监控 Microsoft SQL Server 及其配置数据和性能指标。唯一需要的设置是提供凭证，并设置数据库权限来存取 Microsoft SQL Server 监控信息。
Instana 自动部署其 Microsoft SQL Server 监控后，会立即规划 Microsoft SQL Server 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：
收集的一些示例指标包括：
Instana 收集有关 SQL Server、个别数据库和热门查询的信息。完整列表请参见 Instana Microsoft SQL Server 监控文档。