Microsoft SQL Server 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

Microsoft SQL Server 是由 Microsoft 开发的常用关系数据库系统。SQL Server 有多个版本，以满足不同受众的需求。作为微服务应用程序集的一部分，SQL Server 被称为“内置所有功能的可伸缩混合数据库平台”。SQL Server 可以部署在本地，也可以作为 Microsoft Azure Cloud 中运行的服务。