Microsoft .NET 监控

为了有效监控 .Net，Instana 专门与框架的 CLR 进行交互，后者负责管理 .Net 内运行的实际应用程序。CLR 将源代码转换为机器可读指令，供 CPU 执行。Instana 将全程监控此过程，确保维持性能，并在出现配置的故障状态时自动发出警报。从 CLR 收集的具体性能指标列表如下：

姓名名称

版本

参数

Instana 还将监控 CLR 的垃圾收集，以收集应用程序和框架的运行状况状态。

详情请参见 Instana 文档。