Microsoft .NET 监控

Microsoft .Net （链接位于 ibm.com 外部） 是一种软件框架，通过利用两个主要组件将编写的源代码和应用软件集成在一起：框架类库 (FCL) 和通用语言运行时 (CLR)。它能够接受多种编程语言，并在执行之前将各种语言全部转换为通用中间语言。Instana 支持对不同代码级别和类库编排进行 .Net 监控，以及与框架中运行的应用程序的集成。
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为了有效监控 .Net，Instana 专门与框架的 CLR 进行交互，后者负责管理 .Net 内运行的实际应用程序。CLR 将源代码转换为机器可读指令，供 CPU 执行。Instana 将全程监控此过程，确保维持性能，并在出现配置的故障状态时自动发出警报。从 CLR 收集的具体性能指标列表如下：
Instana 还将监控 CLR 的垃圾收集，以收集应用程序和框架的运行状况状态。
详情请参见 Instana 文档。
从 .Net 4.0 开始，Instana 支持 .Net Framework 内的应用程序跟踪。由于 Instana 主要是一个开箱即用的 APM 解决方案，因此从 Instana 端配置 .Net 跟踪只需两个手动步骤。跟踪的指标如下：
详情请参见 Instana 文档 。