作为其 DC/OS 平台工作的一部分，Marathon（链接位于 ibm.com 外部）是一个开源容器编排解决方案，主要在 Apache Mesos 项目下开发。Instana Marathon 监控提供全面的性能管理，以及对 Marathon 编排基础架构上的 Marathon 集群、节点、容器化应用程序和服务的洞察分析。

为协助优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理和容器编排工作流程，Instana 的 Marathon 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：

发现 Marathon 集群、Marathon 节点

发现编排容器应用中使用的技术

Java、PHP、Node.js 等 10 种语言的自动代码检测

直观呈现服务依赖关系图

在所有系统中端到端跟踪请求

应用程序和服务运行状况监控

全面的 Marathon 监控需要物理或虚拟主机、容器和编排、Marathon 集群和节点以及 Marathon 节点监管下的任何应用程序和服务的性能可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Marathon 集群，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Marathon 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 可以自动确定 Marathon 集群以及编排的应用程序和服务的运行状况。