作为其 DC/OS 平台工作的一部分，Marathon（链接位于 ibm.com 外部）是一个开源容器编排解决方案，主要在 Apache Mesos 项目下开发。Instana Marathon 监控提供全面的性能管理，以及对 Marathon 编排基础架构上的 Marathon 集群、节点、容器化应用程序和服务的洞察分析。
为协助优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理和容器编排工作流程，Instana 的 Marathon 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：
全面的 Marathon 监控需要物理或虚拟主机、容器和编排、Marathon 集群和节点以及 Marathon 节点监管下的任何应用程序和服务的性能可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Marathon 集群，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Marathon 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 可以自动确定 Marathon 集群以及编排的应用程序和服务的运行状况。
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部署后，Instana 代理会自动识别所有正在运行的 Marathon 节点和编排的应用程序，然后自动部署和配置 Instana 的 Marathon 监控传感器。凭借其知识库，Instana 了解相关的性能指标以及如何加以收集。为了监控 Marathon 编排的应用程序和服务的运行状况，还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 Marathon 集群的操作。
Instana 监控传感器还收集有关受监控环境、物理或虚拟机以及操作系统的指标，以确定整体服务的运行状况。
借助运行状况特征符，Instana 可以自动检测单个 Marathon 节点的问题并发起服务事件。事件上报和根本原因识别将根据严重性进行并由 Instana 人工智能 (AI) 触发，可帮助您在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Marathon 监控传感器还收集配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有与 Marathon 相关的性能和配置信息会汇总到一个监控仪表板中，这个仪表板集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
Marathon 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。