LXC（链接位于 ibm.com 外部） 是 Linux 内核包含功能的用户空间接口，可以通过强大的 API 和简单的工具，让 Linux 用户轻松创建和管理系统或应用程序容器。Instana 全面的 LXC 监控不仅限于简单的容器指标，还包含多个级别的自动发现、部署、配置、运行状况测定和性能监控功能：
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正如 GitHub（链接位于 ibm.com 外部）中所述，“LXC 主要聚焦于系统容器。也就是说，此类容器提供的环境尽可能接近从虚拟机获得的环境，但节省了运行单独内核和模拟所有硬件的开销。”LXC 通过结合内核安全功能、强制访问控制和控制组来实现这一目标。需要了解不同的应用程序组件如何在 LXC 环境中运行，才能监控 LXC 环境以及在这些容器中运行的应用程序。
与所有基于容器的应用程序一样，管理基于 LXC 的应用程序需要对主机、容器、组件和代码实现性能能见度。Instana 提供了发现和监控 LXC 应用程序最快捷简便的方法。将 Instana 代理程序快速安装到虚拟或实体主机后，代理程序会自动发现相关环境中运行的所有容器和软件组件，部署所有适当的监控传感器，并开始端到端跟踪每项应用程序请求。此外，Instana 还会自动确定应用程序和应用程序组件的运行状况。
Instana 代理程序将自动识别在系统资源中运行的 LXC，并部署和配置 Instana 的 LXC 传感器。Instana 会充分利用其精心策划的知识库，该知识库已经知道哪些性能指标与集合相关，以及实现这一目标需要哪些参数。具体来说，在 Instana 的 LXC 自动配置中，设置为跟踪每个设备的名称、IP、PID、状态、特权、网络接口和文件系统等信息。
典型的 LXC 监控指标包括：
有关性能指标的完整列表，请参阅 Instana 的 LXC 文档。