正如 GitHub（链接位于 ibm.com 外部）中所述，“LXC 主要聚焦于系统容器。也就是说，此类容器提供的环境尽可能接近从虚拟机获得的环境，但节省了运行单独内核和模拟所有硬件的开销。”LXC 通过结合内核安全功能、强制访问控制和控制组来实现这一目标。需要了解不同的应用程序组件如何在 LXC 环境中运行，才能监控 LXC 环境以及在这些容器中运行的应用程序。

与所有基于容器的应用程序一样，管理基于 LXC 的应用程序需要对主机、容器、组件和代码实现性能能见度。Instana 提供了发现和监控 LXC 应用程序最快捷简便的方法。将 Instana 代理程序快速安装到虚拟或实体主机后，代理程序会自动发现相关环境中运行的所有容器和软件组件，部署所有适当的监控传感器，并开始端到端跟踪每项应用程序请求。此外，Instana 还会自动确定应用程序和应用程序组件的运行状况。