Liferay 是市场上最常用的企业门户网站解决方案之一。Liferay 监控很重要，因为 Liferay 是任何使用其的公司基础架构的关键组成部分。Instana 的 Liferay 监控提供完整的性能管理，为部署到 Liferay Portal Server 的门户或网站提供服务和应用程序洞察。
为了自动执行性能管理工作流程并帮助优化用户体验，Instana 的自动 Liferay 监控提供针对度量标准的深入洞察功能：
全面的 Liferay 监控需要物理或虚拟主机、容器、JVM 度量标准以及 Liferay 服务器和门户的性能可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Liferay Portal Server，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理会自动发现 Java 虚拟机 (JVM) 内运行的所有 Liferay 实例，部署必要的监控传感器并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还根据性能统计信息自动确定 Liferay 的运行状况。
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Instana 的代理自动识别所有正在运行的 Liferay Portal Server 实例，自动部署和配置 Instana 的 Liferay 监控传感器，并开始收集与 Liferay 性能和运行状况相关的信息。Instana 精心策划的知识库已经知道需要收集哪些性能指标以及如何加以收集。由于 Instana 会自动收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 Liferay 实例的操作。
为了确定整体服务运行状况，Instana Liferay 监控传感器还收集受监控主机环境和 JVM 上的 KPI，以确定其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和来自精选知识库的运行状况特征符，Instana 能够自动检测单个 Liferay 实例问题并发布服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了 Liferay 性能和运行状况数据之外，Instana 的 Liferay 监控传感器还收集已部署门户和网站的配置数据，使 Instana 能够将配置数据与应用程序和服务性能信息关联起来。
性能和配置信息会汇总到监控仪表板中，显示与 Liferay 服务器和门户相关的所有信息，以便轻松解决问题和优化性能。
Liferay 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana Liferay 监控包括两种类型的数据，配置数据和性能数据：
有关不同传感器的更多信息，请参见 Instana Liferay 管理文档。
配置数据
性能数据