Liferay 是市场上最常用的企业门户网站解决方案之一。Liferay 监控很重要，因为 Liferay 是任何使用其的公司基础架构的关键组成部分。Instana 的 Liferay 监控提供完整的性能管理，为部署到 Liferay Portal Server 的门户或网站提供服务和应用程序洞察。

为了自动执行性能管理工作流程并帮助优化用户体验，Instana 的自动 Liferay 监控提供针对度量标准的深入洞察功能：

发现 Liferay 实例和服务

JVM 语言（包括 Java、Scala）的自动代码检测

创建和可视化服务依赖关系图

端到端跟踪所有系统的请求

应用程序和服务运行状况监控

全面的 Liferay 监控需要物理或虚拟主机、容器、JVM 度量标准以及 Liferay 服务器和门户的性能可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Liferay Portal Server，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理会自动发现 Java 虚拟机 (JVM) 内运行的所有 Liferay 实例，部署必要的监控传感器并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还根据性能统计信息自动确定 Liferay 的运行状况。