Kubernetes（ibm.com 外部链接）是一个开源平台，专注于以灵活动态的方式实现容器管理自动化。它的各个部分相互依存，以编排整个微服务环境。Kubernetes 将同一主机上运行的容器分组为 Pod，分配键值对标签来标识它们并进行排序。然后，Pod 会执行来自人类用户或充当客户端的其他环境组件的服务请求。内部控制器不断地将实际系统状态与配置中要求的所需状态进行匹配，然后克隆、分发和运行 Pod 以生成所需状态。有关详细信息，请参阅 Kubernetes 文档（ibm.com 外部链接）。

部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别各种技术的交互方式。

了解更多：Kubernetes 与 Docker 的对比（ibm.com 外部链接）