Kubernetes 监控
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监控 Kubernetes Events for Application 性能

完整的 Kubernetes (K8s) 监控需要多层配置数据、性能指标和监控。Instana 对监控容器化应用程序的整个过程进行自动化，包括自动识别应用程序组件、平台、技术、容器、Kubernetes，最后是容器服务引擎，例如 OpenShift 或 IBM Cloud。安装后，Instana 将发现所有容器（已编排和未编排的），为每个应用程序组件部署监控传感器，映射应用程序依赖项并开始监控全栈应用程序性能。
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Kubernetes 简介

Kubernetes（ibm.com 外部链接）是一个开源平台，专注于以灵活动态的方式实现容器管理自动化。它的各个部分相互依存，以编排整个微服务环境。Kubernetes 将同一主机上运行的容器分组为 Pod，分配键值对标签来标识它们并进行排序。然后，Pod 会执行来自人类用户或充当客户端的其他环境组件的服务请求。内部控制器不断地将实际系统状态与配置中要求的所需状态进行匹配，然后克隆、分发和运行 Pod 以生成所需状态。有关详细信息，请参阅 Kubernetes 文档（ibm.com 外部链接）。

部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别各种技术的交互方式。

了解更多：Kubernetes 与 Docker 的对比（ibm.com 外部链接）
Kubernetes 配置和性能指标

Instana Kubernetes 监控传感器会自动检测服务中运行的容器和容器上运行的平台，部署额外的传感器来收集整个应用程序堆栈的性能指标

Kubernetes 资源管理的有效性通过典型指标来体现，例如：

  • CPU 使用率
  • 内存使用情况
  • 块 IO

Instana 还收集特定的 Kubernetes 配置以在 UI 仪表板中显示。代理程序传感器将自动识别不同的 Kubernetes 组件，例如 Pod 和容器，为它们建立索引，并且支持用户直接从显示资源管理性能的同一仪表板进行搜索。
Kubernetes 运行状况监控和管理

除了监控 Kubernetes 的性能指标外，Instana 代理程序传感器还将收集 Kubernetes 平台本身的运行状况指标。运行状况在用户界面中实时显示为正常、欠佳或失败。在容器化环境中，有许多活动部件可能会发生故障。Kubernetes API 服务器的 HTTP 连接可能会中断，Pod 可能会被错误标记，从而导致资源管理不善，或者用户错误可能会导致调度程序断开。使用 Instana 的实时运行状况监控功能，DevOps 工程师将能够确保宝贵 Kubernetes 平台顺利管理他们的微服务环境。
Kubernetes 传感器安装：入门

准备好开始了吗？首先需要一个 Instana 试用版或帐户（ibm.com 外部链接）。已经有了？最好从《Instana 入门指南》 开始。

 Instana 试用版或帐户 Instana 入门指南