Kotlin （链接位于 ibm.com 外部） 是由 JetBrain 构建和维护的编程语言。Springboot 和 Kotlin 的框架/语言耦合是最常用的组合。原因是 Spring Boot 和 Kotlin 为开发人员提供了完美的微服务应用程序基础架构，而 Instana 的 JVM 和 Kotlin 监控为用 Kotlin 编写的应用程序和服务提供了全面的性能和运行状况管理。

为了解和优化 Kotlin 应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 JVM 监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：

JVM 实例的发现

零配置运行状况监控

自动跟踪 HTTP 服务端点

面向受支持技术（例如 Spring Boot、Apache Tomcat 等）的自动代码检测

服务依赖关系直观图示

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

自动化应用程序和服务发现

全面的 Kotlin/JVM 监控要求对物理主机或虚拟主机、容器、Java 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据）以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务代码的性能具有可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Kotlin 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。