Java（链接位于 ibm.com 外部） 是最常用的编程语言之一，用于构建高度可伸缩的关键互联网解决方案。最重要的是，JVM（Java 虚拟机）是最常用的运行时引擎，用于构建 Cassandra 或 Hadoop 等关键任务系统的其他重要组件。Instana 的 Java / JVM 监控为 Java 虚拟机内运行的应用程序和服务，以及 JVM 内部参数和性能指标，提供了全面的性能和运行状况管理。

为了解和优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的 Java 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：

发现 Java / JVM 实例

零配置运行状况监控

面向受支持技术（例如 Spring Boot、Apache Tomcat 等）的自动代码检测

无需手动映射和直观呈现服务依赖关系图

端到端跟踪所有系统的请求

自动化应用程序和服务发现

全面的 JVM 监控需要观测实体或虚拟主机、容器、Java 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据），以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以跨堆栈监控基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。