Java（链接位于 ibm.com 外部） 是最常用的编程语言之一，用于构建高度可伸缩的关键互联网解决方案。最重要的是，JVM（Java 虚拟机）是最常用的运行时引擎，用于构建 Cassandra 或 Hadoop 等关键任务系统的其他重要组件。Instana 的 Java / JVM 监控为 Java 虚拟机内运行的应用程序和服务，以及 JVM 内部参数和性能指标，提供了全面的性能和运行状况管理。
为了解和优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的 Java 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：
全面的 JVM 监控需要观测实体或虚拟主机、容器、Java 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据），以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务的性能。
Instana 是最快捷简便的方法，可以跨堆栈监控基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。
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一经部署，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Java 实例，然后自动部署和配置 Instana 的 Java 监控传感器，以及面向 JVM 内运行的应用程序所使用技术的其他传感器。Instana 精心策划的知识库已经知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 Java 服务的运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 Java 实例操作。
为了确认整体服务运行状况，Instana Java 监控传感器还会收集受监控 JVM 运行环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测个别 Java 实例问题并发布服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Java 监控传感器还收集配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
JVM 实例以及内部应用程序或服务的所有性能和配置信息，都汇总到一个监控仪表板中，集中显示所有相关的 Java 信息，以便轻松解决问题和优化性能。
Java 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana JVM 监控包括三类数据：配置数据、性能指标和运行状况特征符：
其他指标则根据部署在 JVM 实例中的技术和框架获取。
如需详细了解不同传感器相关信息，请参阅以下 Instana 文档：
监控 JVM 和 Java。
Java 配置数据
Java 性能数据
Java 运行状况特征符