Eclipse Jetty 具备双重功能：作为 Java HTTP Web 服务器和 Servlet 容器。这种双重角色使 Jetty 成为软件框架中重要的通信组件。这正是 Jetty 成为容器化微服务应用程序热门平台的原因之一。优化 Jetty 上的应用程序性能，需要 Jetty 平台监控，以及监控 Jetty 平台上运行的应用程序的能见度。
14 天，无需信用卡，完整版本
Instana 的 Jetty 监控代理程序 Eclipse Jetty（链接位于 ibm.com 外部） 兼具 Java HTTP Web 服务器和 Servlet 容器双重角色，因此成为大型软件框架内电脑间通信的重要组件。该代理程序传感器完全融入 Instana 基础架构和应用程序监控解决方案中，并提供对已部署框架内所有 Jetty 服务器和 Servlet 容器的全面监控。Instana 会发现所有可用的 Jetty 主机，了解它们与其他应用程序之间的依赖关系／交互情况，并自动开始监控每个服务器的运行状况和性能。
Instana 运用自动化和人工智能工具监控 Jetty，以有效协助 DevOps 优化其 Jetty 服务器和 Servlet 容器。其中某些工具包括预测性问题检测和 AI 辅助根本原因分析。Instana 有效降低了客户运营中维护 Jetty 专业知识的成本。
Instana 监控 Jetty 的关键性能指标 (KPI)，以支持对受监控 Jetty 服务器所有事务进行分布式跟踪。系统会跟踪和记录每项请求，从而全面了解代码在生产环境中的运行状况，包括发生错误时可以深入研究源代码。此外，系统还收集 Jetty 的服务 KPI，以了解其在整个环境中的性能。
Instana AI 使用先进的统计分析、一组特定的知识库规则并应用机器学习来确定每个 Jetty 服务器和 Servlet 容器的实时运行状态。
Instana 的 Jetty 代理程序传感器收集所有关键指标，以确定每个服务器和 Servlet 容器的运行状况以及每次主机调用的性能。跟踪 Jetty 服务器的配置数据使 Instana 能够监控这些服务器的任何和所有更改，并将它们与新出现的性能问题相关联。
Jetty 性能和配置监控汇总在一个仪表板中，其中组合了有关服务器或 Servlet 容器性能的所有相关数据。ITOps 和 DevOps 可以利用该仪表板查看受监控环境中任何 Jetty 服务器的实时状态，以便轻松解决问题和优化性能。
Jetty 性能监控的核心是与依赖其 HTTP 调用管理功能的 Web 应用程序和微服务相关的指标。Instana 的 Jetty 代理程序传感器会在 Instana 快捷简便的安装过程中自动识别并收集这些指标。以下是 Jetty 性能仪表板的屏幕快照示例。
准备好开始监控 Jetty 了吗？首先注册 Instana 试用版或帐户。如果已有帐户，请阅读更多有关监控 Jetty 性能和配置的内容。