Instana 的 Jetty 监控代理程序 Eclipse Jetty（链接位于 ibm.com 外部） 兼具 Java HTTP Web 服务器和 Servlet 容器双重角色，因此成为大型软件框架内电脑间通信的重要组件。该代理程序传感器完全融入 Instana 基础架构和应用程序监控解决方案中，并提供对已部署框架内所有 Jetty 服务器和 Servlet 容器的全面监控。Instana 会发现所有可用的 Jetty 主机，了解它们与其他应用程序之间的依赖关系／交互情况，并自动开始监控每个服务器的运行状况和性能。

Instana 运用自动化和人工智能工具监控 Jetty，以有效协助 DevOps 优化其 Jetty 服务器和 Servlet 容器。其中某些工具包括预测性问题检测和 AI 辅助根本原因分析。Instana 有效降低了客户运营中维护 Jetty 专业知识的成本。