Java （链接位于 ibm.com 外部） 是最常用的面向对象编程语言，用于在 Java 虚拟机 (JVM) 之上构建高度可伸缩的关键互联网解决方案。除了定制业务应用程序之外，许多关键任务微服务系统（例如 Cassandra 和 Hadoop）均用 Java 编写。Instana 的 Java 监控为所有用 Java 编写的应用程序／服务提供全面的性能和运行状况管理。
为了解和优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的 Java 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：
全面的 Java 监控要求对实体或虚拟主机、容器、JVM 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据）以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务代码的性能具有可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以跨堆栈监控基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。
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部署后，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Java 实例，然后无需任何手动操作即可部署和配置 Instana 的 Java 监控传感器，以及附加传感器（用于监控在 JVM 内运行的 Java 应用程序中使用的技术）。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 Java 服务的运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 Java 实例操作。
为了确认整体服务运行状况，Instana Java 监控传感器还会收集受监控 JVM 运行环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测个别 Java 实例问题并发布服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
Instana Java 监控包括两类数据：性能指标和运行状况特征符：
其他指标则根据部署在 JVM 实例中的技术和框架获取。
如需详细了解不同传感器的信息，请参阅 Instana Java 管理文档。
Java 性能数据
Java 运行状况特征符
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