Java （链接位于 ibm.com 外部） 是最常用的面向对象编程语言，用于在 Java 虚拟机 (JVM) 之上构建高度可伸缩的关键互联网解决方案。除了定制业务应用程序之外，许多关键任务微服务系统（例如 Cassandra 和 Hadoop）均用 Java 编写。Instana 的 Java 监控为所有用 Java 编写的应用程序／服务提供全面的性能和运行状况管理。

为了解和优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的 Java 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：

JVM 实例的发现

零配置运行状况监控

自动跟踪 HTTP 服务端点

面向受支持技术（例如 Spring Boot、Apache Tomcat 等）的自动代码检测

服务依赖关系直观图示

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

自动化应用程序和服务发现

全面的 Java 监控要求对实体或虚拟主机、容器、JVM 实例、典型 JVM 指标（如垃圾回收数据）以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序和服务代码的性能具有可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以跨堆栈监控基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。