Jaeger（ibm.com 外部链接）是一种分布式跟踪系统，灵感来自 Google 的Dapper 论文和 OpenZipkin，最初由 Uber Technologies 作为开放式源代码发布。作为企业可观测性的扩展程序，Jaeger 会收集有关用户请求流程以及性能测量／指标的信息。通过使用 OpenTracing API（一种开放且供应商中立的 API），Jaeger 使用户能够在收集数据进行分析，以了解分布式应用程序（特别是应用程序性能）时避免供应商锁定。

开发者可以利用 Jaeger 将跟踪功能集成到其定制代码库中，以深入了解并观测应用程序行为。框架还可以使用 Jaeger 将跟踪功能引入各自的框架。