Jaeger（ibm.com 外部链接）是一种分布式跟踪系统，灵感来自 Google 的Dapper 论文和 OpenZipkin，最初由 Uber Technologies 作为开放式源代码发布。作为企业可观测性的扩展程序，Jaeger 会收集有关用户请求流程以及性能测量／指标的信息。通过使用 OpenTracing API（一种开放且供应商中立的 API），Jaeger 使用户能够在收集数据进行分析，以了解分布式应用程序（特别是应用程序性能）时避免供应商锁定。
开发者可以利用 Jaeger 将跟踪功能集成到其定制代码库中，以深入了解并观测应用程序行为。框架还可以使用 Jaeger 将跟踪功能引入各自的框架。
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使用 Jaeger 收集特定代码库中的跟踪是一个手动流程，开发工作基于 OpenTracing API。因此，Jaeger 可以利用 OpenTracing 与许多公共库和编程语言的现有集成。但是，任何独特的内部资料库和框架都必须由开发者手动检测。
OpenTracing 集成了多种编程语言，可以通过官方渠道或由 OpenTracing 社区提供，包括：
Instana 只需将 Jaeger 流量路由到 Instana 代理程序，即可将来自 Jaeger 跨度的信息无缝集成到基础架构／服务依赖关系图中。Jaeger 提供的数据还通过自动收集的各种跟踪信息得到增强。由于 Instana 可以将 AutoTrace™ 数据与来自所有跟踪源（包括 Jaeger 和 Zipkin）的跟踪数据相关联，因此应用程序项目干系人可以更全面地了解其整体应用程序性能、单项请求／跟踪，以及整个应用程序中的每个基础架构和应用程序组件。
Instana 的企业可观测性平台和应用程序管理解决方案
通过以下关键功能为动态应用程序提供自动化 APM 和应用程序基础架构监控：
全面的监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。Instana 和 Jaeger 为高度动态的环境提供自动监控，并可以选择通过特定应用程序跟踪或性能信息来丰富 Instana 的自动跟踪技术。
Instana 与数据源无关的后端结合了来自 Instana AutoTrace™、Jaeger、OpenTracing、Zipkin 和许多其他数据收集代理程序的配置、性能和运行状况数据，使其成为跨堆栈监控受支持技术最快捷简单的方法，从而提供全面的应用程序洞察。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构组件，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。系统会实时检测应用程序或基础架构中的任何变化，调整依赖关系图和可视化效果。
有关受支持的不同技术传感器和集成的信息，请参阅
Instana 应用程序管理文档。
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