Instana AutoTrace 通过自动将特定技术的传感器安装到正在运行的应用程序中，使分布式跟踪成为一种毫不费力的体验。

这些传感器收集有关服务性能和运行状况的信息，以及每项请求的关系数据，例如服务依赖关系。Instana AutoTrace 以完全自动化的方式收集和分析应用程序和基础架构的数据，并提供即时监控体验，无需手动配置 KPI 或警报规则。

Instana AutoTrace 生成的分布式跟踪为用户提供了一种快捷简便的方法，来了解多个系统中的请求流程，并解决任何服务事件。Instana 中灵活的“分析跟踪”仪表板提供有关服务依赖关系、每项服务的堆栈跟踪以及每项单独服务的请求时序等详细信息，无需任何手动配置工作。