Instana AutoTrace
Instana Stan

Instana AutoTrace™ 是下一代分布式跟踪和服务发现技术，为 Instana 的全自动、轻松和即时可观测性体验提供支持。
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Instana AutoTrace 功能

Instana 的 应用程序管理解决方案通过下列关键功能为动态应用程序环境提供自动 APM （链接位于 ibm.com 外部） 和应用程序基础架构监控 （链接位于 ibm.com 外部）：

  • 持续自动发现应用程序和基础架构的变化
  • Instana AutoTrace 对 Java、基于 .NET、Python、PHP 等编程语言进行无需重启的自动代码检测
  • 复用 Jaeger / OpenTracing、Zipkin 等创建的应用程序跟踪
  • 自动发现受监控服务故障并设定阈值
  • 直观呈现服务依赖关系图
  • 跟踪所有系统中的每个用户请求
  • 应用程序和服务质量监控
自动发现基础架构和服务

Instana 会通过持续发现自动发现所有实体或虚拟主机、容器和服务编排器，然后不断分析基础架构的变化，例如已启动和停止的容器、实体或虚拟主机。因此，任何环境变化都会被自动发现、记录，并与性能和运行状况指标相关联。

通过自动检验正在运行的技术堆栈，Instana 可以理解所使用的编程语言、框架、（数据库）连接器等。

检测后，Instana 会将特定技术传感器添加到运行流程中，并立即开始监控应用程序的性能和运行状况。无需重新启动。
通过自动分布式跟踪深入了解请求

Instana AutoTrace 通过自动将特定技术的传感器安装到正在运行的应用程序中，使分布式跟踪成为一种毫不费力的体验。

这些传感器收集有关服务性能和运行状况的信息，以及每项请求的关系数据，例如服务依赖关系。Instana AutoTrace 以完全自动化的方式收集和分析应用程序和基础架构的数据，并提供即时监控体验，无需手动配置 KPI 或警报规则。

Instana AutoTrace 生成的分布式跟踪为用户提供了一种快捷简便的方法，来了解多个系统中的请求流程，并解决任何服务事件。Instana 中灵活的“分析跟踪”仪表板提供有关服务依赖关系、每项服务的堆栈跟踪以及每项单独服务的请求时序等详细信息，无需任何手动配置工作。
通过自动创建仪表板进行即时监控

Instana 用户界面为每个人提供了前所未有的可能性，让他们可以集中了解基础架构布局、依赖关系或服务和外部系统，以及每个受监控环境的性能和运行状况信息。

Instana 会自动为基础架构或应用程序堆栈中所使用的每项发现技术创建一个仪表板，显示重要的性能和运行状况 KPI，例如错误率、吞吐量或延迟。

此外，还可以利用 Instana 仪表板快速访问服务依赖关系图、请求流程图或跟踪分析等信息。
自动异常检测、KPI 和事件创建

根据 Instana 知识图所提供的知识，全自动地进行异常检测、根本原因分析 （链接位于 ibm.com 外部）和事件创建。

通过关联基础架构变化、重新部署、服务依赖关系以及运行状况或性能指标等信息，Instana 可以了解应用程序的性能基准，检测异常情况并相应地创建事件 （链接位于 ibm.com 外部）。无需管理 KPI 的自定义绩效规则集，Instana 会自动执行此操作。
其他应用程序和框架特定指标

为了提供应用程序或框架特定指标，Instana 本身可以理解其他指标源，例如 OpenTracing、Jaeger 或 Zipkin。这些手动检测提供的跟踪和性能指标完全集成到 Instana 知识图中，并提供额外的上下文信息，与自动收集的跨度可视化内联。

Instana 将基础架构布局的知识、自动发现的服务依赖关系以及性能或运行状况指标关联起来，为高度分布式和动态的应用程序环境提供了更深入的可见性。