Instana 的 应用程序管理解决方案通过下列关键功能为动态应用程序环境提供自动 APM （链接位于 ibm.com 外部） 和应用程序基础架构监控 （链接位于 ibm.com 外部）：
Instana 会通过持续发现自动发现所有实体或虚拟主机、容器和服务编排器，然后不断分析基础架构的变化，例如已启动和停止的容器、实体或虚拟主机。因此，任何环境变化都会被自动发现、记录，并与性能和运行状况指标相关联。
通过自动检验正在运行的技术堆栈，Instana 可以理解所使用的编程语言、框架、（数据库）连接器等。
检测后，Instana 会将特定技术传感器添加到运行流程中，并立即开始监控应用程序的性能和运行状况。无需重新启动。
Instana AutoTrace 通过自动将特定技术的传感器安装到正在运行的应用程序中，使分布式跟踪成为一种毫不费力的体验。
这些传感器收集有关服务性能和运行状况的信息，以及每项请求的关系数据，例如服务依赖关系。Instana AutoTrace 以完全自动化的方式收集和分析应用程序和基础架构的数据，并提供即时监控体验，无需手动配置 KPI 或警报规则。
Instana AutoTrace 生成的分布式跟踪为用户提供了一种快捷简便的方法，来了解多个系统中的请求流程，并解决任何服务事件。Instana 中灵活的“分析跟踪”仪表板提供有关服务依赖关系、每项服务的堆栈跟踪以及每项单独服务的请求时序等详细信息，无需任何手动配置工作。
Instana 用户界面为每个人提供了前所未有的可能性，让他们可以集中了解基础架构布局、依赖关系或服务和外部系统，以及每个受监控环境的性能和运行状况信息。
Instana 会自动为基础架构或应用程序堆栈中所使用的每项发现技术创建一个仪表板，显示重要的性能和运行状况 KPI，例如错误率、吞吐量或延迟。
此外，还可以利用 Instana 仪表板快速访问服务依赖关系图、请求流程图或跟踪分析等信息。