IBM MQ 以前被称为 MQ 系列，是一种企业级消息传递系统，用于使用队列中间件在应用程序服务之间传输据，该中间件具有多种操作模式：点对点 、发布/订阅和文件传输此外，应用程序可以通过多点广播向许多订阅者发布消息。IBM MQ 监控需要能够识别任何 IBM MQ 实例、从平台收集性能信息以及有关队列和队列管理器的数据。

使用 MQ，如果消息无法立即传送，则会将其安全地保存在队列中，并在队列中等待直至确保传送。IBM MQ 充当异步消息传递环境中的应用程序之间的减震器。如果出现网络或应用程序中断，它会将消息保存在特殊队列中，直到一切正常运行。

发布/订阅体系结构的可视化由 IBM MQ 开发人员网站提供