IBM MQ 监控
IBM MQ
什么是 IBM MQ？

IBM MQ 以前被称为 MQ 系列，是一种企业级消息传递系统，用于使用队列中间件在应用程序服务之间传输据，该中间件具有多种操作模式：点对点发布/订阅文件传输此外，应用程序可以通过多点广播向许多订阅者发布消息。IBM MQ 监控需要能够识别任何 IBM MQ 实例、从平台收集性能信息以及有关队列和队列管理器的数据。

使用 MQ，如果消息无法立即传送，则会将其安全地保存在队列中，并在队列中等待直至确保传送。IBM MQ 充当异步消息传递环境中的应用程序之间的减震器。如果出现网络或应用程序中断，它会将消息保存在特殊队列中，直到一切正常运行。

发布/订阅体系结构的可视化由 IBM MQ 开发人员网站提供
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使用 Instana 监控 IBM MQ

当 Instana 代理程序部署到包含 IBM MQ 的主机上时，Instana IBM MQ 传感器会自动配置并附加到 MQ。然后，Instana 立即开始监控 IBM MQ 性能指标，以确保维持顺畅的消息传递。Instana 以 1 秒的粒度收集集群、侦听器、主题、队列管理器、队列和通道的 IBM MQ 性能指标，因此您永远不会错过表明潜在性能问题的峰值。
内置 IBM MQ 运行状况特征符

Instana 为所有受监控平台（包括 IBM MQ）维护着一个精心策划的运行状况特征符知识库。知识库根据传入的指标进行持续评估，并用于根据用户影响和严重性发出问题或事件警报。内置事件根据实体失败的运行状况特征符触发问题或事件，而自定义事件则根据任何给定实体个人指标的定义阈值触发问题或事件。
IBM MQ 队列管理器

事件

  • 队列管理器的连接数。

  • 队列管理器状态。

说明

  • 检查队列管理器上当前是否没有连接。
  • 检查队列管理器是否运行状况良好且未处于停顿状态。

指标

  • 连接计数 (connectionCount)

  • 队列管理器状态（状态）
    IBM MQ 队列

    事件

    • 对最早的消息进行排队。


    • 队列深度差集。

    说明

    • 检查队列中是否有早于阈值的消息。
    • 检查队列深度是否接近最大队列深度。

    指标

    • 队列中最早的消息 (oldestMessage)

    • 队列深度 (queueDepth) 和最大队列深度 (maxQueueDepth)
      IBM MQ 通道

      事件

      • 通道状态。

      说明

      • 检查通道是否处于正常状态。

      指标

      • 通道状态 (channelStatus)
        IBM MQ 侦听器

        事件

        • 侦听器状态。

        说明

        • 检查侦听器是否处于正常状态。

        指标

        • 侦听器状态 (listenerStatus)

          通过监控 IBM MQ 的文档了解有关配置和设置的更多信息。

                     监控 IBM MQ