IBM MQ 以前被称为 MQ 系列，是一种企业级消息传递系统，用于使用队列中间件在应用程序服务之间传输据，该中间件具有多种操作模式：点对点 、发布/订阅和文件传输此外，应用程序可以通过多点广播向许多订阅者发布消息。IBM MQ 监控需要能够识别任何 IBM MQ 实例、从平台收集性能信息以及有关队列和队列管理器的数据。
使用 MQ，如果消息无法立即传送，则会将其安全地保存在队列中，并在队列中等待直至确保传送。IBM MQ 充当异步消息传递环境中的应用程序之间的减震器。如果出现网络或应用程序中断，它会将消息保存在特殊队列中，直到一切正常运行。
发布/订阅体系结构的可视化由 IBM MQ 开发人员网站提供
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当 Instana 代理程序部署到包含 IBM MQ 的主机上时，Instana IBM MQ 传感器会自动配置并附加到 MQ。然后，Instana 立即开始监控 IBM MQ 性能指标，以确保维持顺畅的消息传递。Instana 以 1 秒的粒度收集集群、侦听器、主题、队列管理器、队列和通道的 IBM MQ 性能指标，因此您永远不会错过表明潜在性能问题的峰值。
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