IBM Cloud Kubernetes Service 监控
IBM Bluemix
IBM Cloud Kubernetes Service 监控和性能管理

IBM Cloud Kubernetes Service，以前称为 IBM BlueMix Container Service，是 IBM 提供的托管 Kubernetes 集群。Kubernetes 监控是针对 IBM Cloud 上运行的协调容器化应用程序的全面应用程序性能管理解决方案的重要组成部分。

为协助 DevOps 优化应用程序性能并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 IBM Cloud Kubernetes Service 监控不仅限于简单的指标，还提供了以下功能：

  • 发现 IBM Cloud Kubernetes (K8s) 节点和已部署的服务
  • 自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码
  • 服务依赖关系直观图示
  • 端到端跟踪所有系统和服务的 100% 请求
  • 集群、Kubernetes、应用程序和服务运行状况监控

对 IBM Cloud Kubernetes Service 基础架构的全面监控需要虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程，以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 IBM Cloud Kubernetes Service，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 IBM Cloud Kubernetes Service 集群的运行状况。
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监控 IBM Cloud Kubernetes Service 性能

部署后，Instana Agent 会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，然后自动部署和配置 Instana 的 Kubernetes 监控传感器。Instana 精心策划的知识库已经知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 IBM Cloud Kubernetes Service 集群运行状况，还收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监控操作。

为了确定总体服务运行状况，Instana Cloud Kubernetes 服务监控传感器还会收集受监控的 IBM Cloud Kubernetes Service 集群环境上的 KPI，以确定其运行状态。

借助人工智能 (AI) 和精选知识库中的运行状况特征符，Instana 自动检测 Kubernetes 集群内的问题和服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
IBM Cloud Kubernetes Service 配置监控

除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Kubernetes 监控传感器还收集 Kubernetes、Pod 和容器的配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。

所有 IBM Cloud Kubernetes Service 性能和配置信息会汇总到同一个监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。

IBM Cloud Kubernetes Service 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
IBM Cloud Kubernetes Service 监控数据

IBM Cloud Kubernetes Service 监控指标包括四类数据：集群数据、部署信息、Pod 测量、节点测量

集群数据

  • KPI
  • 节点数量
  • Pod 分配
  • CPU 请求分配
  • CPU 限制分配
  • 内存请求分配
  • 内存限制分配
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • CPU 容量
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 内存容量
  • Pod（正在运行／已分配／待处理）
  • Pod 容量
  • 副本（可用／需要）
  • 包含 KPI 的节点列表
  • 包含 KPI 的部署列表
  • 部件状态

节点测量

  • KPI
  • Pod 分配
  • Pod 容量
  • CPU 请求分配
  • CPU 限制分配
  • 内存请求分配
  • 内存限制分配
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • CPU 容量
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 内存容量
  • 条件
  • 标签
  • Pod 列表

部署信息

  • 条件
  • 标签
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • Pod（可用／需要）
  • Pod（待处理／就绪／未计划／未就绪）
  • 待定阶段持续时间

Pod 测量

  • KPI
  • 阶段
  • 重新启动
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 条件
  • 标签
  • 容器列表（启动／重新启动）

如需详细了解不同传感器相关信息，请参阅 Instana IBM Cloud Kubernetes Service 管理文档
Instana 代理程序安装：入门指南

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