IBM Cloud Kubernetes Service，以前称为 IBM BlueMix Container Service，是 IBM 提供的托管 Kubernetes 集群。Kubernetes 监控是针对 IBM Cloud 上运行的协调容器化应用程序的全面应用程序性能管理解决方案的重要组成部分。

为协助 DevOps 优化应用程序性能并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 IBM Cloud Kubernetes Service 监控不仅限于简单的指标，还提供了以下功能：

发现 IBM Cloud Kubernetes (K8s) 节点和已部署的服务

自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码

服务依赖关系直观图示

端到端跟踪所有系统和服务的 100% 请求

集群、Kubernetes、应用程序和服务运行状况监控

对 IBM Cloud Kubernetes Service 基础架构的全面监控需要虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程，以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 IBM Cloud Kubernetes Service，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 IBM Cloud Kubernetes Service 集群的运行状况。