Humio（ibm.com 外部链接）是一种记录工具，旨在当流数据到达时尽快采集和保留任意数量的数据。用户可以利用 Humio 收集、分析和理解机器生成的数据。Instana 与 Humio 无缝集成，提供先进的基础架构以及应用程序管理和监控功能，例如：

持续自动发现基础架构的变化

对编程语言进行无需重启的自动代码检测

服务依赖关系直观图示

端到端跟踪所有系统的全部请求

应用程序和服务质量监控

全面的应用程序监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中受支持的技术，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构的变化，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。

Instana 提供的指标和洞察可用于丰富和关联 Humio 收集的日志数据。