Humio（ibm.com 外部链接）是一种记录工具，旨在当流数据到达时尽快采集和保留任意数量的数据。用户可以利用 Humio 收集、分析和理解机器生成的数据。Instana 与 Humio 无缝集成，提供先进的基础架构以及应用程序管理和监控功能，例如：
全面的应用程序监控需要实体或虚拟主机、容器、服务实例，以及任何应用程序和服务依赖关系的性能可见性。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中受支持的技术，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有基础架构的变化，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。
Instana 提供的指标和洞察可用于丰富和关联 Humio 收集的日志数据。
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以上 Instana 仪表板显示了 Kubernetes Pod 的详细信息。配置 Humio 记录集成后，用户可以直接点击 Humio 中的匹配日志，无需查询。
点击后，系统会在新的浏览器选项卡中打开记录仪表板，其中预填充了搜索关键字，以及与 Instana 仪表板相匹配的时间范围。这使得用户能够快速调试即使是最棘手的问题。
首先，请在 Instana 用户界面中设置和配置 Instana Humio 集成。可以登录您的帐户或开始免费试用。