Instana 跟踪 Hadoop YARN 关键性能指标，以推断受监控环境上下文中 Hadoop YARN 的健康状态。Instana 的动态图中包含了判断 Hadoop YARN 问题根本原因所需的上下文信息。

Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，其中一些内置的运行状况规则包括：

资源管理器报告丢失的节点

资源管理器报告不正常的节点

提交的应用程序已失败

如果 Hadoop YARN 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。