Hadoop YARN 监控
Hadoop
Hadoop YARN 监控和性能管理

Hadoop YARN 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。

Hadoop YARN（链接位于 ibm.com 之外）是开源 Hadoop 平台的组件。YARN 代表“Yet Aanother Resource Negotiator”（又一个资源谈判专家）。基本上，YARN 通过接管资源管理和作业调度的职责来取代 MapReduce。
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Instana Hadoop YARN 监控配置

Hadoop YARN 监控是 Instana 的自动化应用程序性能监视解决方案的一部分。

当 Instana 代理程序部署到包含 Hadoop YARN 的基础架构中时，会自动检测该技术并自行配置，以监控 Hadoop YARN 及其配置数据和性能指标。无需人工设置或配置。
Hadoop YARN 性能和配置监控

Instana 自动部署其 Hadoop YARN 监控后，会立即规划 Hadoop YARN 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：

  • 集群标识
  • 版本
  • 状态
  • 始于

收集的一些示例指标包括：

  • 群集节点
  • 群集应用
  • 集群容器
  • 群集内存
  • 群集虚拟核心
  • 节点
  • 最新应用程序

完整列表请参见 Instana Hadoop YARN 监控文档
Hadoop YARN 监控 - 内置健康警报

Instana 跟踪 Hadoop YARN 关键性能指标，以推断受监控环境上下文中 Hadoop YARN 的健康状态。Instana 的动态图中包含了判断 Hadoop YARN 问题根本原因所需的上下文信息。

Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，其中一些内置的运行状况规则包括：

  • 资源管理器报告丢失的节点
  • 资源管理器报告不正常的节点
  • 提交的应用程序已失败

如果 Hadoop YARN 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。
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