Google Kubernetes Engine (GKE)（链接位于 ibm.com 之外）是 Google 提供的托管 Kubernetes 集群（IAAS – 基础架构即服务）。与其他 Kubernetes (K8s) 引擎（Instana 有 OpenShift 可观测性、 Azure AKS 可观测性和 IBM BlueMix 可观测性）类似，Instana 的全面 GKE 可观测性包括发现和监控整个 Kubernetes 系统、所有协调容器、基础架构和在 GKE 内运行的任何服务的能力。

为了帮助优化 GKE 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的 GKE 自动可观察性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：

发现 Kubernetes 节点和部署的服务

自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码

自动映射应用程序、容器和 Kubernetes 集群

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

监控应用程序、服务、基础架构、Kubernetes 和云运行状况

对 Google 的 Kubernetes Engine 基础架构的全面监控需要虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程，以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Google Kubernetes Engine，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Kubernetes 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 GKE 集群的运行状况。