Google GKE 可观察性和监控
GKE
Google Kubernetes Engine：GKE 可观测性和应用程序性能管理

Google Kubernetes Engine (GKE)（链接位于 ibm.com 之外）是 Google 提供的托管 Kubernetes 集群（IAAS – 基础架构即服务）。与其他 Kubernetes (K8s) 引擎（Instana 有 OpenShift 可观测性Azure AKS 可观测性IBM BlueMix 可观测性）类似，Instana 的全面 GKE 可观测性包括发现和监控整个 Kubernetes 系统、所有协调容器、基础架构和在 GKE 内运行的任何服务的能力。

为了帮助优化 GKE 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的 GKE 自动可观察性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：

  • 发现 Kubernetes 节点和部署的服务
  • 自动检测和跟踪 Java、Node、.NET 和其他 7 种语言代码
  • 自动映射应用程序、容器和 Kubernetes 集群
  • 跟踪所有系统和服务的全部端到端请求
  • 监控应用程序、服务、基础架构、Kubernetes 和云运行状况

对 Google 的 Kubernetes Engine 基础架构的全面监控需要虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程，以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Google Kubernetes Engine，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Kubernetes 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 GKE 集群的运行状况。
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监控 GKE 性能

Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，并自动部署完全配置妥当的 Kubernetes 监控传感器。Instana 精心策划的知识库已经知道哪些性能指标与收集任何 GKE 服务集群的运行状况监控相关的性能指标、集群内运行的所有容器和基础架构以及 GKE 内运行的应用程序/服务有关。由于 Instana 会自动收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监视操作。
在应用程序和服务的环境中观测 GKE

Instana 自动映射、监控和跟踪通过 GKE 集群的所有服务和应用程序，检测所有性能/可用性事件和问题，同时识别任何服务事件，将所有监控、跟踪、概要分析和数据分析结合在一起进行相关分析。
Google Kubernetes Engine 配置可见性

除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Kubernetes 监控传感器还收集 Kubernetes、Pod 和容器的配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。

所有 Kubernetes 性能和配置信息会汇总到同一个监视仪表板中，这个仪表板集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。

Google Kubernetes Engine 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Google Kubernetes Engine 可观测性和监控数据

Instana 的 GKE 可观测性包括四类数据：集群数据、部署信息、Pod 测量、节点测量

如需详细了解不同传感器相关信息，请参阅 Instana Kubernetes Engine 管理文档

集群数据

  • KPI
  • 节点数量
  • Pod 分配
  • CPU 请求分配
  • CPU 限制分配
  • 内存请求分配
  • 内存限制分配
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • CPU 容量
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 内存容量
  • Pod（正在运行／已分配／待处理）
  • Pod 容量
  • 副本（可用／需要）
  • 包含 KPI 的节点列表
  • 包含 KPI 的部署列表
  • 部件状态

节点测量

  • KPI
  • Pod 分配
  • Pod 容量
  • CPU 请求分配
  • CPU 限制分配
  • 内存请求分配
  • 内存限制分配
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • CPU 容量
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 内存容量
  • 条件
  • 标签
  • Pod 列表

Pod 测量

  • KPI
  • 阶段
  • 重新启动
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • 内存请求
  • 内存限制
  • 条件
  • 标签
  • 容器列表（启动／重新启动）

部署信息

  • 条件
  • 标签
  • CPU 资源
  • CPU 请求
  • CPU 限制
  • 内存资源
  • 内存请求
  • 内存限制
  • Pod（可用／需要）
  • Pod（待处理／就绪／未计划／未就绪）
  • 待定阶段持续时间
Instana 代理程序安装：入门指南

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