通过 Giant Swarm 主动管理 K8s 基础设施，组织无需管理多个 Kubernetes 集群。这消除了人们对 Kubernetes 部署可能带来的典型操作和安全挑战的担忧。监控 Giant Swarm 环境以及在这些集群和容器中运行的应用程序需要能够了解不同的应用程序组件如何在 Kubernetes 中运行。

监控 Giant Swarm 管理的基于 Kubernetes 的应用程序需要集群、节点、命名空间、部署、Kubernetes 服务和 Pod 级别的性能可见性。Instana 自动发现和监控基于 Kubernetes 的应用程序。将 Instana 代理快速安装到集群中后，代理会自动发现环境中运行的所有软件组件，部署适当的应用程序监控传感器，并开始端到端跟踪每个应用程序请求。