Giant Swarm （链接位于 ibm.com 外部）是一家 K8s 托管服务提供商 (MSP)，专注于帮助组织大规模管理其 K8s 性能。用户将集群的日常管理和维护工作交给 Giant Swarm 的得力助手。Instana 的 Giant Swarm 自动监控具备与我们一流的 Kubernetes 监控相同的自动监控功能。Instana 应用程序监控 包括自动发现、部署、配置、运行状况确定和性能监控。
14 天，无需信用卡，完整版本
通过 Giant Swarm 主动管理 K8s 基础设施，组织无需管理多个 Kubernetes 集群。这消除了人们对 Kubernetes 部署可能带来的典型操作和安全挑战的担忧。监控 Giant Swarm 环境以及在这些集群和容器中运行的应用程序需要能够了解不同的应用程序组件如何在 Kubernetes 中运行。
监控 Giant Swarm 管理的基于 Kubernetes 的应用程序需要集群、节点、命名空间、部署、Kubernetes 服务和 Pod 级别的性能可见性。Instana 自动发现和监控基于 Kubernetes 的应用程序。将 Instana 代理快速安装到集群中后，代理会自动发现环境中运行的所有软件组件，部署适当的应用程序监控传感器，并开始端到端跟踪每个应用程序请求。
一旦部署在 Giant Swarm 托管环境中，Instana 代理会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，然后部署和配置 Instana 的 Kubernetes 监控传感器。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。
借助来自其精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测 Kubernetes 集群内的问题和服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
详细了解如何开始使用 Instana 监控 Giant Swarm 管理的 Kubernetes 。您可以登录账户或 开始 Instana APM 试用 。