使用 AWS Fargate（链接位于 ibm.com 外部）时，正确监控应用程序的性能非常重要，但获得所需的完整可见性可能很困难，因为在不管理或控制业务流程的情况下监控工作负载具有挑战性。当前的应用程序性能监控 (APM) 工具通常提供跟踪采样，并且通常仅提供部分跟踪。当监控自动扩展的云原生环境（例如 AWS Fargate）时，这种方法还不够。

AWS 本身也有针对 AWS Fargate 的监控解决方案，AWS X-Ray（链接位于 ibm.com 外部）。X-Ray 提供分布式跟踪解决方案，可以监控在 AWS Fargate 上运行的应用程序。借助 AWS X-Ray，用户可以在请求通过应用程序时对其进行跟踪，同时了解应用程序的底层组件。AWS X-Ray 可帮助开发人员分析和调试 AWS 环境中的问题。然而，在决定这是否是正确的监控解决方案时，还需要做进一步考虑。

成本：一如既往，在考虑解决方案时，成本是一个需要考虑的重要因素。AWS X-Ray 按每次跟踪的调用计费。因此，根据通过应用程序推送的流量，这很快就会成为一笔不小的成本。收集痕迹后进行分析也需要额外收费。

仅限于 AWS：考虑整个环境或应用程序运行的环境也很重要。AWS X-Ray 仅限于跟踪 AWS 提供的或 AWS 内部的服务。因此，AWS X-Ray 在混合环境中的价值有限。拥有跨多个环境的应用程序和服务的公司为了获得所需的完整可见性，需要考虑拥有多个监控解决方案的影响。