AWS Fargate 监控与监控典型的云计算或应用程序环境有根本的不同。AWS Fargate 不允许将代理部署在实际主机上，而通常出于监控目的会这样做。要监控 AWS Fargate 上容器内的应用程序和服务，必须将代理集成到容器映像中。
为了应对监控 AWS Fargate 的各种挑战，Instana 正在充分利用通过我们一流的 AWS Lambda 监控技术所获得的知识。Instana 收集每个 ECS 任务的每个请求的分布式跟踪。Instana 的分布式跟踪可以在构建时轻松整合到 Docker 映像中，确保永远不会有不受监控的应用程序。跟踪在 ECS 集群、Amazon EC2、AWS Lambda、AWS Fargate 以及 Instana 监控的任何其他技术之间相互关联，因此始终可以查看每个应用程序请求的端到端视图。每个跟踪还可以通过 Instana 的 Unbounded Analytics（无界分析）进行查看和搜索。
Instana AWS Fargate 监控具有以下功能：
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Instana AWS Fargate 监控具有以下功能：
使用 AWS Fargate（链接位于 ibm.com 外部）时，正确监控应用程序的性能非常重要，但获得所需的完整可见性可能很困难，因为在不管理或控制业务流程的情况下监控工作负载具有挑战性。当前的应用程序性能监控 (APM) 工具通常提供跟踪采样，并且通常仅提供部分跟踪。当监控自动扩展的云原生环境（例如 AWS Fargate）时，这种方法还不够。
AWS 本身也有针对 AWS Fargate 的监控解决方案，AWS X-Ray（链接位于 ibm.com 外部）。X-Ray 提供分布式跟踪解决方案，可以监控在 AWS Fargate 上运行的应用程序。借助 AWS X-Ray，用户可以在请求通过应用程序时对其进行跟踪，同时了解应用程序的底层组件。AWS X-Ray 可帮助开发人员分析和调试 AWS 环境中的问题。然而，在决定这是否是正确的监控解决方案时，还需要做进一步考虑。
成本：一如既往，在考虑解决方案时，成本是一个需要考虑的重要因素。AWS X-Ray 按每次跟踪的调用计费。因此，根据通过应用程序推送的流量，这很快就会成为一笔不小的成本。收集痕迹后进行分析也需要额外收费。
仅限于 AWS：考虑整个环境或应用程序运行的环境也很重要。AWS X-Ray 仅限于跟踪 AWS 提供的或 AWS 内部的服务。因此，AWS X-Ray 在混合环境中的价值有限。拥有跨多个环境的应用程序和服务的公司为了获得所需的完整可见性，需要考虑拥有多个监控解决方案的影响。
要开始监控 AWS Fargate 应用程序，第一步是构建容器映像。要了解有关为特定运行时构建容器映像的更多信息，请查阅 Instana on AWS Fargate 文档。Instana 目前支持 Node.js、.NET Core 和 Java，即将支持 Go 和 Python。
为指定的运行时构建容器映像后，需要在 Amazon ECS 环境中创建任务定义的新修订版，然后就可以开始了！