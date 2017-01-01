使用 Instana 应用程序监控解决方案进行 OpenSearch 监控 ，是交付高性能容器化微服务应用程序的关键组成部分。OpenSearch（链接位于 ibm.com 外部）是一个基于 Apache Lucene 的分布式可扩展搜索引擎、文档存储和分析平台，旨在与日志解析引擎和分析可视化平台集成。它提供了一个带有 HTTP 接口的全文搜索引擎，用于无架构 JSON 文档。由于具备这些功能，OpenSearch 是一个非常受欢迎的企业平台，已在 Instana APM 适用的许多潜在系统中实施。

如果在部署 Instana 应用程序监控或基础架构监控解决方案的环境中运行任何 OpenSearch 实例，Instana 代理将自动检测该技术并部署 OpenSearch 监控传感器来监控技术实例、收集配置数据并监控搜索调用，确保每个 Elsaticsearch 请求在受监控的应用程序中正确交互。