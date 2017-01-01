使用 Instana 应用程序监控解决方案进行 OpenSearch 监控 ，是交付高性能容器化微服务应用程序的关键组成部分。OpenSearch（链接位于 ibm.com 外部）是一个基于 Apache Lucene 的分布式可扩展搜索引擎、文档存储和分析平台，旨在与日志解析引擎和分析可视化平台集成。它提供了一个带有 HTTP 接口的全文搜索引擎，用于无架构 JSON 文档。由于具备这些功能，OpenSearch 是一个非常受欢迎的企业平台，已在 Instana APM 适用的许多潜在系统中实施。
如果在部署 Instana 应用程序监控或基础架构监控解决方案的环境中运行任何 OpenSearch 实例，Instana 代理将自动检测该技术并部署 OpenSearch 监控传感器来监控技术实例、收集配置数据并监控搜索调用，确保每个 Elsaticsearch 请求在受监控的应用程序中正确交互。
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认识到 OpenSearch 是一个专注于企业系统和应用程序的搜索引擎，Instana 的 OpenSearch 监控会自动收集正确的指标来监控 OpenSearch 与其他微服务之间的集成，以及节点和集群级别的 OpenSearch 性能（从应用程序的角度）。值得注意的是，OpenSearch 节点级别监控收集集群级别 OpenSearch 监控的所有指标以及其他数据。
节点级别的典型跟踪指标包括：
集群级别的典型跟踪指标包括：
完整列表请参见 Instana OpenSearch 传感器文档。
在使用 OpenSearch 监控应用程序的过程中，Instana 可以通过捕获上述指标以及某些关键性能指标来推断应用程序的运行状况。作为搜索引擎，搜索和写入时间是必须监控的主要 KPI。跟踪集群或节点排队但停滞或被拒绝的线程数量是应用程序运行状况不佳的主要指标。
集群级别的一些更基本的关键性能指标是：
在节点级别收集的更多 OpenSearch 关键性能指标包括：
与性能和配置指标一样，有关完整列表，请参阅 Instana 的 OpenSearch 传感器文档。
Instana 的动态图是应用程序内所有依赖关系的映射，并充当 OpenSearch 传感器检测到的所有配置更改的数据存储。然后，动态图将为更改提供上下文，并将更改路由到 Instana UI 底部的时间线。从那里，用户可以在整个应用程序的上下文中探索特定问题、事件和更改。
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。