Docker 是一个开源软件容器管理系统。Instana 全面的 Docker 监视不仅限于简单的容器指标，还包含多个级别的自动发现、部署、配置、运行状况测定和性能监视功能：

每个 Docker 容器

识别在每个 Docker 容器中运行的技术

映射和监视整个系统中运行的应用程序

Docker 提供了一个抽象和自动层，允许多个独立的容器（其中打包有单独的系统资源）在单个操作系统中运行。Docker 依靠 Linux 内核来提供这种资源隔离，利用多个内核功能来实现轻量级容器虚拟化。它目前是此类技术的事实标准。需要了解不同的应用程序组件如何在 Docker 环境中运行，才能监视 Docker 环境以及在这些容器中运行的应用程序。

管理基于 Docker 的应用程序需要了解主机、容器、组件和代码级别的性能。Instana 提供了发现和监视 Docker 应用程序最快捷简便的方法。将 Instana 代理程序快速安装到虚拟或物理主机之后，代理会自动发现环境中运行的所有容器和软件组件，部署所有适当的监视传感器（即 Docker、Java、MongoDB 等），并开始跟踪应用程序请求。自动确定应用程序和应用程序组件的运行状况。