Docker 是一个开源软件容器管理系统。Instana 全面的 Docker 监视不仅限于简单的容器指标，还包含多个级别的自动发现、部署、配置、运行状况测定和性能监视功能：
Docker 提供了一个抽象和自动层，允许多个独立的容器（其中打包有单独的系统资源）在单个操作系统中运行。Docker 依靠 Linux 内核来提供这种资源隔离，利用多个内核功能来实现轻量级容器虚拟化。它目前是此类技术的事实标准。需要了解不同的应用程序组件如何在 Docker 环境中运行，才能监视 Docker 环境以及在这些容器中运行的应用程序。
管理基于 Docker 的应用程序需要了解主机、容器、组件和代码级别的性能。Instana 提供了发现和监视 Docker 应用程序最快捷简便的方法。将 Instana 代理程序快速安装到虚拟或物理主机之后，代理会自动发现环境中运行的所有容器和软件组件，部署所有适当的监视传感器（即 Docker、Java、MongoDB 等），并开始跟踪应用程序请求。自动确定应用程序和应用程序组件的运行状况。
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该代理将识别在系统资源上运行的 Docker 容器化，并自动部署和配置 Instana 的 Docker 传感器。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与收集相关，以及为实现这一目标需要配置哪些参数。为了让 Docker 在与周围系统的上下文中良好运行，它必须有效地隔离资源，同时确保这些资源之间的通信不会受到损害。具体来说，Instana 的 Docker 自动配置设置为跟踪容器映像、创建和启动时间戳以及容器 ID 等内容。
典型的 Docker 监视指标包括：
请参阅 Instana 的 Docker 管理文档获取完整列表。
除了自动收集性能指标外，Instana Docker 监视传感器还将自动收集受监视环境的 Docker 实例的 KPI，以确定其运行状况。来自精编知识库的运行状况特征符，用于根据用户影响指出问题和事件。Docker 的运行状况是根据其系统资源隔离和虚拟化来衡量的。占用的两个主要资源是 CPU 和内存，Instana 为收集以下各项 KPI 而消耗这两种资源：
请参阅 Instana 的 Docker 管理文档获取完整列表。