DC/OS（链接位于 ibm.com 外部）（或分布式云操作系统）是一个基于 Apache Mesos 分布式系统内核的开源分布式操作系统。DC/OS 通过单个界面管理云中或本地的多台计算机。Instana 全面的 DC/OS 监视不仅限于简单的容器指标，还包含多个级别的自动发现、部署、配置、运行状况测定和性能监视功能：
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DC/OS 将容器、分布式服务和旧应用程序部署到计算机中，提供网络、服务发现和资源管理，以保持服务运行和相互通信。需要了解不同的应用程序组件如何在 DC/OS 环境中运行，才能监视 DC/OS 环境以及在这些容器中运行的应用程序。
管理基于 DC/OS 的应用程序需要了解主机、容器、组件和代码级别的性能。Instana 可自动发现和监视 DC/OS 应用程序。在 DC/OS 集群中的主机上快速安装 Instana 代理程序后，代理会自动发现环境中运行的所有容器和软件组件，部署适当的应用程序监视传感器，并开始端到端跟踪每个应用程序请求。
Instana 代理将自动识别 DC/OS 集群中运行的容器，并部署和配置适当的容器传感器。Instana 会充分利用其精心编撰的知识库，该知识库已经明确哪些性能指标与集合相关，以及为实现这一目标需要配置哪些参数。Instana 的自动配置设置为跟踪容器 ID、图像、创建时间、更新时间等内容，具体取决于所使用的容器技术。
容器监视指标根据所使用的特定容器而有所不同，但是，典型的容器指标包括：