DC/OS 将容器、分布式服务和旧应用程序部署到计算机中，提供网络、服务发现和资源管理，以保持服务运行和相互通信。需要了解不同的应用程序组件如何在 DC/OS 环境中运行，才能监视 DC/OS 环境以及在这些容器中运行的应用程序。

管理基于 DC/OS 的应用程序需要了解主机、容器、组件和代码级别的性能。Instana 可自动发现和监视 DC/OS 应用程序。在 DC/OS 集群中的主机上快速安装 Instana 代理程序后，代理会自动发现环境中运行的所有容器和软件组件，部署适当的应用程序监视传感器，并开始端到端跟踪每个应用程序请求。