CRI-O 监视
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CRI-O 监视和性能管理

CRI-O（链接位于 ibm.com 外部）是 Kubernetes CRI（容器运行时接口）的实现，用于启用兼容 OCI（开放容器计划）的运行时。它是使用 Docker 作为 Kubernetes (K8s) 运行时的轻量级替代方案。Instana 全面的 CRI-O 监视不仅限于简单的容器指标，还包含多个级别的自动发现、部署、配置、运行状况测定和性能监视功能：

  • 自动发现和监视每个 CRI-O 容器
  • 自动发现在所有 CRI-O 容器中运行的技术
  • 对整个系统中运行的所有应用程序进行实时依赖关系映射和监视
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CRI-O 做什么？

CRI-O 允许 K8s 使用任何兼容 OCI 的运行时来运行 pod。此外，CRI-O 支持 OCI 容器映像，并且能够从任何容器注册表中提取。因此，CRI-O 作为 Kubernetes 实现的容器引擎，已逐渐成为 Docker 服务的替代产品。需要了解不同的应用程序组件如何在 CRI-O 环境中运行，才能监视 CRI-O 环境以及在这些容器中运行的应用程序。

管理基于 CRI-O 的应用程序需要了解主机、容器、组件和代码级别的性能。Instana 可以自动发现和监视 CRI-O 应用程序。将 Instana 代理程序快速安装到虚拟或物理主机后，代理会自动发现相关环境中运行的所有容器和软件组件，部署所有适当的监视传感器，并开始端到端跟踪每项应用程序请求。
监视 CRI-O 性能和配置

Instana 会自动检测主机上运行的 CRI-O，并且无需手动操作即可部署和配置 Instana 的 CRI-O 监视传感器。通过参考其精编知识库，Instana 已经明确哪些性能指标与收集相关且必须进行配置。Instana 的 CRI-O 自动配置设置为跟踪 ID、名称、图像、IP 和创建者等信息。

典型的 CRI-O 监视指标包括：

  • CPU 使用率
  • 内存使用情况
  • CPU 调速
  • 块 IO
CRI-O 监视 – 运行状况

除了自动收集性能指标外，Instana CRI-O 监视传感器还自动收集 CRI-O 流程的各项 KPI，以确定其运行状况。来自精编知识库的运行状况特征符，用于根据用户影响指出问题和事件。占用的主要资源是 Instana 为收集各项 KPI 所消耗的内存。
CRI-O 传感器安装：入门

准备好开始了吗？您首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从 Instana 入门指南开始。

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