CRI-O 允许 K8s 使用任何兼容 OCI 的运行时来运行 pod。此外，CRI-O 支持 OCI 容器映像，并且能够从任何容器注册表中提取。因此，CRI-O 作为 Kubernetes 实现的容器引擎，已逐渐成为 Docker 服务的替代产品。需要了解不同的应用程序组件如何在 CRI-O 环境中运行，才能监视 CRI-O 环境以及在这些容器中运行的应用程序。

管理基于 CRI-O 的应用程序需要了解主机、容器、组件和代码级别的性能。Instana 可以自动发现和监视 CRI-O 应用程序。将 Instana 代理程序快速安装到虚拟或物理主机后，代理会自动发现相关环境中运行的所有容器和软件组件，部署所有适当的监视传感器，并开始端到端跟踪每项应用程序请求。