Couchbase 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分，该解决方案采用单一代理方法运行。当部署到包含 Couchbase Server 的基础架构中时，Instana 代理会自动检测该技术并自行配置，以监控 Couchbase Server 及其配置数据和性能指标。唯一需要的设置是提供访问 Couchbase 监控信息的凭据。