Couchbase 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。Couchbase Server（链接位于 ibm.com 外部）是一种强大的 NoSQL 数据库技术，擅长支持大规模的任务关键型应用程序，同时保持亚毫秒级延迟和 99.999% 的可用性。Couchbase Server 的主要功能包括：
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Couchbase 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分，该解决方案采用单一代理方法运行。当部署到包含 Couchbase Server 的基础架构中时，Instana 代理会自动检测该技术并自行配置，以监控 Couchbase Server 及其配置数据和性能指标。唯一需要的设置是提供访问 Couchbase 监控信息的凭据。
Instana 自动部署其 Couchbase Server 监控后，会立即规划出 Couchbase Server 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。Instana 同时在节点和集群层面收集数据。收集的典型配置数据包括：
收集的一些示例指标包括：
完整列表请参见 Instana Couchbase Server 监控文档。
详细了解如何通过 Instana 开始使用监控 Couchbase Server。可以登录您的帐户或开始试用。