Couchbase 监控
Couchbase Monitoring 徽标
Couchbase 监控和性能管理

Couchbase 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。Couchbase Server（链接位于 ibm.com 外部）是一种强大的 NoSQL 数据库技术，擅长支持大规模的任务关键型应用程序，同时保持亚毫秒级延迟和 99.999% 的可用性。Couchbase Server 的主要功能包括：

  • N1QL 查询语言
  • 分析
  • ACID 事务
  • 事件发生
  • 双活全局复制
  • 多维缩放 (MDS)
  • 企业级安全性
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Instana Couchbase 监控配置

Couchbase 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分，该解决方案采用单一代理方法运行。当部署到包含 Couchbase Server 的基础架构中时，Instana 代理会自动检测该技术并自行配置，以监控 Couchbase Server 及其配置数据和性能指标。唯一需要的设置是提供访问 Couchbase 监控信息的凭据。
Couchbase Server 性能和配置监控

Instana 自动部署其 Couchbase Server 监控后，会立即规划出 Couchbase Server 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。Instana 同时在节点和集群层面收集数据。收集的典型配置数据包括：

  • 主机名
  • 版本
  • 状态
  • 存储桶
  • 集群名称
  • 节点
  • 等等

收集的一些示例指标包括：

  • 已用内存
  • 已用磁盘
  • 磁盘写入队列中的项目
  • 每秒放入磁盘队列的项目
  • 每秒写入磁盘的项目
  • 等等

完整列表请参见 Instana Couchbase Server 监控文档
了解 Couchbase 集群性能

Instana 自动收集以下 Couchbase 集群性能监控指标：

  • 集群吞吐量
    • 每秒操作数
    • 每秒获取数
    • 每秒集数
Instana 的 Couchbase 存储桶监控

Instana 在节点和集群级别自动收集以下 Couchbase 存储桶监控指标：

  • 每个存储桶的统计数据
    • 项目
    • 吞吐量
    • 每秒操作数
    • 每秒获取数
    • 每秒集数
    • 已使用的资源
    • 已用内存
    • 已用磁盘
    • 高速缓存
    • 高速缓存中的活动项目
    • 高速缓存未命中
    • 每秒磁盘读取次数
    • 每秒弹出的活动项目
    • 分解片段
    • 文档分解片段
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