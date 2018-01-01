与开源 Kubernetes (K8s) 一样，CoreOS Tectonic 等商业 Kubernetes 服务也很难监视，尤其是在试图了解应用程序性能与 Kubernetes 系统有何关联时。CoreOS Tectonic 是一个托管 Kubernetes 集群，由 CoreOS（于 2018 年初被 Red Hat 收购）作为基础架构即服务 (IaaS) 提供。Instana 的 CoreOS Tectonic Monitoring 是我们更广泛的 APM 和应用程序基础架构监视解决方案的一部分，可帮助用户全面了解 Tectonic、Kubernetes Engine、容器、容器中运行的应用程序基础架构平台以及在整个系统中运行的应用程序。
Instana 的自动化 Kubernetes 监视解决方案不仅限于简单的指标，还提供更高级的监视功能，帮助运营、DevOps 和工程团队优化应用程序性能并更好地实现绩效管理工作流程的自动化：
要对 CoreOS Tectonic 基础架构进行全面监视，就需要全面了解虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。
Instana 是最快捷简便的方法，可以在整个应用程序集中监视 Azure，从而提供全面的应用程序洞察。Instana 代理会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监视传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 Tectonic 集群的运行状况。
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部署后，Instana Agent 会自动识别所有正在运行的 Tectonic Kubernetes 节点，然后自动部署和配置 Instana 的 Tectonic Monitoring 传感器（或 Kubernetes 监视传感器）。 Instana 的精编知识库已经明确哪些性能指标与集合相关以及如何收集这些指标。为了监视 Tectonic 集群的运行状况，还收集了一些其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监视操作。
为了确定整体服务运行状况，Instana 监视传感器还会收集受监视的 Tectonic 集群环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精编知识库中的运行状况特征符，Instana 自动检测 Kubernetes 集群内的问题和服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 Kubernetes 监视传感器还收集 Kubernetes、Pod 和容器的配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有 Kubernetes 性能和配置信息会汇总到同一个监视仪表板中，这个仪表板集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
CoreOS Tectonic 性能监视的重点是服务指标及其与其他服务或数据存储的交互。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana 的 Kubernetes 监视包括四类数据：集群数据、部署信息、Pod 测量、节点测量：
有关不同传感器信息的详细信息，请参阅 Instana CoreOS Tectonic Management Documentation。
集群数据
节点测量
Pod 测量