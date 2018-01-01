与开源 Kubernetes (K8s) 一样，CoreOS Tectonic 等商业 Kubernetes 服务也很难监视，尤其是在试图了解应用程序性能与 Kubernetes 系统有何关联时。CoreOS Tectonic 是一个托管 Kubernetes 集群，由 CoreOS（于 2018 年初被 Red Hat 收购）作为基础架构即服务 (IaaS) 提供。Instana 的 CoreOS Tectonic Monitoring 是我们更广泛的 APM 和应用程序基础架构监视解决方案的一部分，可帮助用户全面了解 Tectonic、Kubernetes Engine、容器、容器中运行的应用程序基础架构平台以及在整个系统中运行的应用程序。

Instana 的自动化 Kubernetes 监视解决方案不仅限于简单的指标，还提供更高级的监视功能，帮助运营、DevOps 和工程团队优化应用程序性能并更好地实现绩效管理工作流程的自动化：

发现 Kubernetes 节点和部署的服务

已部署服务的自动代码检测（如果适用）

服务依赖关系直观图示

跨所有系统和服务跟踪 100% 的请求

应用程序和服务运行状况监视

要对 CoreOS Tectonic 基础架构进行全面监视，就需要全面了解虚拟主机、正在运行的 Pod、容器和业务流程以及部署在集群上的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以在整个应用程序集中监视 Azure，从而提供全面的应用程序洞察。Instana 代理会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监视传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 Tectonic 集群的运行状况。