Containerd（链接位于 ibm.com 外部）是一个行业标准容器运行时，强调 Containerd 监控的简单性、稳健性和可移植性。Containerd 可作为 Linux 和 Windows 的守护程序使用，它可以管理其主机的整个容器生命周期。Instana 全面的 Containerd 监控不仅限于简单的容器指标，还包含多个级别的自动发现、部署、配置、运行状况测定和性能监控功能：
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Containerd 最初是作为 Docker 引擎的低层运行时管理器而创建的。最大的 Containerd 用例是作为 Docker 引擎和 OCI runc 执行器之间的层。Containerd 是一个高级运行时，支持多个低级运行时（例如通过运行时处理程序存储和联网）。由于 Containerd 专注于操作用例，例如在服务器上运行容器，因此它管理其主机系统的整个容器生命周期，从图像存储和传输到容器执行和监督。需要了解不同的应用程序组件如何在 Containerd 环境中运行，才能监控 Containerd 环境以及在这些容器上运行的应用程序。
管理基于 Containerd 的应用程序需要主机、容器、组件和代码级别的性能可见性。Instana 可自动发现和监控 Containerd 应用程序。将 Instana 代理快速安装到虚拟或实体主机后，代理程序会自动发现相关环境中运行的所有容器和软件组件，部署适当的应用程序监控传感器，并开始端到端跟踪每项应用程序请求。
Instana 代理程序将自动识别在系统资源中运行的 Containerd，并部署和配置 Instana 的 Containerd 传感器。Instana 会充分利用其精心编撰的知识库，该知识库已经明确哪些性能指标与集合相关，以及为实现这一目标需要配置哪些参数。具体来说，Instana 的 Containerd 自动配置设置为跟踪容器 ID、图像、创建时间、更新时间、Containerd 命名空间和标签等内容
典型的 Containerd 监控指标包括：
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