Containerd 最初是作为 Docker 引擎的低层运行时管理器而创建的。最大的 Containerd 用例是作为 Docker 引擎和 OCI runc 执行器之间的层。Containerd 是一个高级运行时，支持多个低级运行时（例如通过运行时处理程序存储和联网）。由于 Containerd 专注于操作用例，例如在服务器上运行容器，因此它管理其主机系统的整个容器生命周期，从图像存储和传输到容器执行和监督。需要了解不同的应用程序组件如何在 Containerd 环境中运行，才能监控 Containerd 环境以及在这些容器上运行的应用程序。

管理基于 Containerd 的应用程序需要主机、容器、组件和代码级别的性能可见性。Instana 可自动发现和监控 Containerd 应用程序。将 Instana 代理快速安装到虚拟或实体主机后，代理程序会自动发现相关环境中运行的所有容器和软件组件，部署适当的应用程序监控传感器，并开始端到端跟踪每项应用程序请求。