HashiCorp Consul 是一种常用的分布式键值存储，用于服务发现和配置管理。Consul 监控是综合基础架构和微服务性能管理的重要组成部分。

为了帮助 DevOps 优化应用程序性能并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动监控功能超越了简单的指标：

发现 Consul 实例

自动 Consul 配置分析

直观呈现服务依赖关系图

对使用任何 Consul 实例的应用程序进行应用程序监控

Instana 提供了最快捷简便的方法来监控整个堆栈中的 Consul 集群，包括运行状况和性能。这需要物理和/或虚拟主机、容器和集群指标的性能可见性。与所有微服务平台一样，Instana 还使用 Consul 实例或集群来管理应用程序和服务。Instana 的代理会自动发现所有 Consul 实例，部署监控传感器并开始跟踪集群中的每个请求。