HashiCorp Consul 是一种常用的分布式键值存储，用于服务发现和配置管理。Consul 监控是综合基础架构和微服务性能管理的重要组成部分。
为了帮助 DevOps 优化应用程序性能并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动监控功能超越了简单的指标：
Instana 提供了最快捷简便的方法来监控整个堆栈中的 Consul 集群，包括运行状况和性能。这需要物理和/或虚拟主机、容器和集群指标的性能可见性。与所有微服务平台一样，Instana 还使用 Consul 实例或集群来管理应用程序和服务。Instana 的代理会自动发现所有 Consul 实例，部署监控传感器并开始跟踪集群中的每个请求。
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Instana 代理自动识别所有正在运行的 Consul 实例，然后自动部署和配置 Consul 监控传感器。集群的运行状况通过编程自动确定，因为 Instana 知道哪些性能和配置信息最为相关。为了确定 Consul 集群的运行状况，还会收集其他指标（例如集群一致性）。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 Consul 集群性能的操作。
借助人工智能 (AI) 和精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测单个 Consul 实例或 Consul 集群的问题。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户和服务受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 还收集配置数据，为 Dev+Ops 团队提供他们需要的数据，以便他们将配置数据和更新与应用程序和服务性能信息关联起来。
所有 Consul 性能和配置信息会汇总到同一个 Consul 监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
Consul 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
确保 Consul 集群的正常运行状况和性能需要两种类型的数据：配置数据和性能指标：
有关不同传感器的详细信息，请访问 Instana Consul 管理文档。
配置数据
性能指标