CockroachDB（链接位于 ibm.com 外部）是一个分布式 SQL 数据库，这是一个从零开始构建的数据库，旨在提供水平缩放的关键云原生原语，无单点故障，具备生存性，可自动操作，也没有特定于平台的资产负担。CockroachDB 监控是 Instana 自动化应用程序监控解决方案的重要组成部分。