CockroachDB 监控
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CockroachDB 监控和性能管理

CockroachDB（链接位于 ibm.com 外部）是一个分布式 SQL 数据库，这是一个从零开始构建的数据库，旨在提供水平缩放的关键云原生原语，无单点故障，具备生存性，可自动操作，也没有特定于平台的资产负担。CockroachDB 监控是 Instana 自动化应用程序监控解决方案的重要组成部分。
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设置 Instana CockroachDB 监控

CockroachDB 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。当 Instana 代理部署到运行 CockroachDB 的基础架构中时，会自动检测 CockroachDB 实例，进行部署并自行配置以监控 CockroachDB 及其配置数据和性能指标。这一切都无需任何人工设置或配置。
CockroachDB 性能和配置监控

自动部署其 CockroachDB 监控传感器后，Instana 会立即规划出 CockroachDB 基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。Instana 同时在节点和集群层面收集数据。Instana 首先需要一组完整的 CockroachDB 配置数据：

  • 节点 ID
  • 集群 ID
  • 高速缓存
  • 状态
  • 请提供全部。

Instana 还会收集一组全面的性能指标：

  • SQL 连接计数
  • SQL 读取次数
  • SQL 写入次数
  • 总范围
  • 复制不足的范围
  • 不可用的范围
  • 请提供完整列表

完整列表请参见 Instana CockroachDB 监控文档
了解 CockroachDB 集群性能

Instana 自动收集以下 CockroachDB 集群性能监控指标：

  • 处理中的磁盘 IOPS
  • 磁盘读取字节数
  • 磁盘写入字节数
  • 磁盘读取操作
  • 磁盘写入操作
  • 网络接收字节数
  • 网络发送字节数
  • 请提供所有数据。
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