Clojure （链接位于 ibm.com 外部） 是一种功能齐全的编程语言，主要由 Rich Hickey 构建，但由大型开源社区维护。由于 Clojure 是 JVM 上最常用的函数式编程语言，因此 Instana 的 Clojure 监控为用 Clojure 编写的应用程序和服务提供了全面的性能和运行状况管理。

为了解和优化 Clojure 应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 JVM 监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：

JVM 实例的发现

零配置运行状况监控

自动跟踪 HTTP 服务端点

面向受支持技术（例如 Spring Boot、Apache Tomcat 等）的自动代码检测

服务依赖关系直观图示

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

自动化应用程序和服务发现

全面的 Clojure 监控需要物理或虚拟主机、容器、JVM 实例，以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序/服务代码的性能可见性。典型的 JVM 指标（如垃圾收集数据）也是理解性能的重要组成部分。

Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例，以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。