Clojure （链接位于 ibm.com 外部） 是一种功能齐全的编程语言，主要由 Rich Hickey 构建，但由大型开源社区维护。由于 Clojure 是 JVM 上最常用的函数式编程语言，因此 Instana 的 Clojure 监控为用 Clojure 编写的应用程序和服务提供了全面的性能和运行状况管理。
为了解和优化 Clojure 应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的自动 JVM 监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：
全面的 Clojure 监控需要物理或虚拟主机、容器、JVM 实例，以及部署到 JVM 实例中的任何应用程序/服务代码的性能可见性。典型的 JVM 指标（如垃圾收集数据）也是理解性能的重要组成部分。
Instana 是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中基于 Java 的服务，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 JVM 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 会自动确认 JVM 实例，以及内部运行的应用程序和服务的运行状况。
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Instana 会自动识别所有正在运行的 Clojure 应用程序实例，无需任何手动操作即可部署（和配置）Instana 的 Clojure 监控传感器。堆栈的每个不同部分也会被识别，并自动部署和配置特定的监控传感器。Instana 精编知识库已经明确哪些性能指标与整体系统运行状况最相关，如何收集这些指标，以及应该如何运行。为了监控 Java 服务的运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 Java 实例操作。
为了确认整体服务运行状况，Instana Java 监控传感器还会收集受监控 JVM 运行环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精编知识库的运行状况特征符，Instana 会自动检测个别 Java 实例的问题并发布服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
Instana Clojure 监控包括两类数据；性能指标和运行状况特征符：
其他指标是根据部署到 Clojure 应用程序或服务中的技术和框架获取的。
有关不同传感器信息的更多信息，请参阅
Instana Clojure 管理文档 。
JVM 性能数据
Java 运行状况特征符
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Instana 入门指南 开始。