Cassandra 监控
Cassandra
Cassandra 监控和性能管理

Apache Cassandra（ibm.com 外部链接）是一种开源分布式 NoSQL 数据库，设计用于处理多个服务器上的大量数据，避免出现单点故障。该数据库专门支持跨多个数据中心的集群，并为此能够进行异步无主复制。Cassandra 监控是 Instana AI 驱动微服务 APM 解决方案的组成部分。Cassandra 是一种高度灵活的方法，但需要为此付出代价。Cassandra 的一个常见缺点是行级别不一致；在同一个表上影响同一行的插入和更新可能会发生冲突，从而导致数据不一致。

如果 Instana 部署到包含 Apache Cassandra 的基础架构中，代理程序将自动检测该技术并部署适当的传感器来监控 Cassandra 及其与数据库的交互。无需人工设置或配置。
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Cassandra 性能和配置监控

Instana 自动部署 Cassandra 传感器后，会立即绘制出 Cassandra 的基础架构：与各自数据中心相关的各个回写式高速缓存节点，以及与其集群相关的数据中心。Instana 在节点和集群级别收集相关性能指标，以确定 Cassandra 节点和集群之间的交互质量。Instana 代理程序会将这些指标发送回我们的动态图模型，该模型存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。在节点级别收集的典型指标包括：

  • 请求
  • 客户端读取／写入延迟
  • 待处理的请求

在集群级别收集的一些示例指标包括：

  • 密钥空间详细信息
  • 复制因子
  • 磁盘大小

请参阅 Instana 的 Cassandra 传感器文档，以获取完整列表。开发者可以根据其基础架构，配置 Instana 的阈值限制，以提醒他们注意故障点的相关情况。
Cassandra 监控 – 运行状况

Instana 将跟踪 Cassandra 关键性能指标，以推断受监控环境中 Cassandra 的运行状况状态。Instana 的动态图会在 Instana 用户界面底部的时间线上显示事件和事故。Cassandra 环境中的任何更改（从开发者更改为不同的集群配置或删除密钥空间）都会被自动检测，反映在用户界面中，并在事件列表中注明。

如果 Cassandra 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将发出技术问题警报，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。
配置更改

Instana 会检测配置更改，并将其添加到时间线上，例如更改集群配置、添加或删除密钥空间。
安装 Cassandra 监控

准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。

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