Apache Cassandra（ibm.com 外部链接）是一种开源分布式 NoSQL 数据库，设计用于处理多个服务器上的大量数据，避免出现单点故障。该数据库专门支持跨多个数据中心的集群，并为此能够进行异步无主复制。Cassandra 监控是 Instana AI 驱动微服务 APM 解决方案的组成部分。Cassandra 是一种高度灵活的方法，但需要为此付出代价。Cassandra 的一个常见缺点是行级别不一致；在同一个表上影响同一行的插入和更新可能会发生冲突，从而导致数据不一致。

如果 Instana 部署到包含 Apache Cassandra 的基础架构中，代理程序将自动检测该技术并部署适当的传感器来监控 Cassandra 及其与数据库的交互。无需人工设置或配置。