部署后，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，然后部署和配置 Instana 的 Kubernetes 监控传感器。Instana 精心策划的知识库，知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 AKS 服务集群运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监控操作。

为了确定整体服务运行状况，Instana 监控传感器还会收集受监控的 AKS 集群环境的 KPI，以确认其运行状况。