Microsoft 的 Kubernetes 即服务产品 (AKS) 提供完全托管的 Kubernetes (K8s) 服务，旨在将开发和运营团队集中在一个平台上，以快速构建、交付和扩展应用程序。Instana 的 Azure AKS 自动观察和应用程序监控，包括我们的企业可观察性平台和 Kubernetes 监控功能，以及管理 Azure K8s 和任何正在运行的应用程序的整体性能和配置的能力。
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为了帮助优化 AKS 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，AKS 自动可观测性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：
全面观察 Azure AKS 环境需要了解虚拟主机、正在运行的 pod、容器、业务流程，以及群集中部署的任何应用程序和服务的性能。
Instana 的自动化应用程序监控是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Azure AKS，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 AKS 集群的运行状况。
部署后，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，然后部署和配置 Instana 的 Kubernetes 监控传感器。Instana 精心策划的知识库，知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 AKS 服务集群运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监控操作。
为了确定整体服务运行状况，Instana 监控传感器还会收集受监控的 AKS 集群环境的 KPI，以确认其运行状况。