Amazon S3（ibm.com 外部链接）是为从任何地点存储和检索任意数量数据而构建的对象存储器，提供了业界领先的可伸缩性、数据可用性、安全性和性能。AWS S3 监控是任何微服务应用程序监控解决方案的重要组成部分，因为各种规模和行业的客户都可以使用 Amazon S3 来存储和保护各种用例任意数量的数据，例如网站、移动应用程序、备份和恢复、归档、企业应用程序、物联网设备和大数据分析。
监控和管理微服务应用程序数据库和存储基础架构的性能，是 DevOps 团队交付高性能服务的关键。此类数据和存储监控包括支持 AWS S3 环境。当 Instana 自动化应用程序监控解决方案部署到包含 Amazon S3 的基础架构时，Instana 代理程序会自动检测每个 Amazon S3 实例是否存在，将自身配置为监控 Amazon S3 性能和配置，以及使用存储对象的应用程序和服务。
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Instana 会自动发现其支持的任何技术的所有实例，包括 Amazon S3 数据库，并部署传感器来监控每个实例的配置和性能，将数据与 Instana 监控的所有其他应用程序相关联。该解决方案可发现、模拟和映射与 Amazon S3 之间的所有连接。传感器将数据发送到 Instana 代理程序（每个实体或虚拟主机均有一个），后者将数据发送到 Instana 的后端处理系统。实时应用程序和基础架构模型保存在 Instana 的动态图中，这是一种动态的交互式绘图模型，用于存储所有收集的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：
Instana 收集下列各项 Amazon S3 监控指标：
详细介绍如何使用 Instana 监控 Amazon S3 的文档中，提供了完整的指标和配置要求列表。
首先需要有 Instana 应用程序监控解决方案的登录名，才能发现、监控和管理所有 Amazon S3 实例的性能。如果已有登录名，请查看我们在线文档的“入门指南”章节。如果尚无登录名，请注册免费试用版。