Amazon S3（ibm.com 外部链接）是为从任何地点存储和检索任意数量数据而构建的对象存储器，提供了业界领先的可伸缩性、数据可用性、安全性和性能。AWS S3 监控是任何微服务应用程序监控解决方案的重要组成部分，因为各种规模和行业的客户都可以使用 Amazon S3 来存储和保护各种用例任意数量的数据，例如网站、移动应用程序、备份和恢复、归档、企业应用程序、物联网设备和大数据分析。

监控和管理微服务应用程序数据库和存储基础架构的性能，是 DevOps 团队交付高性能服务的关键。此类数据和存储监控包括支持 AWS S3 环境。当 Instana 自动化应用程序监控解决方案部署到包含 Amazon S3 的基础架构时，Instana 代理程序会自动检测每个 Amazon S3 实例是否存在，将自身配置为监控 Amazon S3 性能和配置，以及使用存储对象的应用程序和服务。