AWS RDS 监控是 Instana 云 APM 解决方案的重要组成部分。AWS Relational Database Service (AWS RDS) 是 Amazon 的关系数据库产品，打包为面向私人和企业客户的 Web 服务，并提供多种常用数据库版本，包括 PostgreSQL、MySQL 和 MariaDB。AWS RDS 让云客户可以轻松地将关系数据库部署到其系统中，从而可以毫不费力地扩展到环境规模。如果客户没有 Amazon Management Console，可以使用 API 进行安装。

部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别各种技术的交互方式。