AWS RDS 监控是 Instana 云 APM 解决方案的重要组成部分。AWS Relational Database Service (AWS RDS) 是 Amazon 的关系数据库产品，打包为面向私人和企业客户的 Web 服务，并提供多种常用数据库版本，包括 PostgreSQL、MySQL 和 MariaDB。AWS RDS 让云客户可以轻松地将关系数据库部署到其系统中，从而可以毫不费力地扩展到环境规模。如果客户没有 Amazon Management Console，可以使用 API 进行安装。
部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别各种技术的交互方式。
14 天，无需信用卡，完整版本
AWS 收集 RDS 性能和配置指标，并在 Amazon Management Console 中供用户使用。Instana Amazon RDS 监控不仅限于简单的指标 API，而是在 Amazon RDS 实例运行的整个应用程序和环境中提供这些性能和配置指标。
AWS RDS 性能监控指标包括：
详情请参见 Instana 的 AWS-RDS 管理文档。
除了监控 Amazon RDS 实例在整个应用程序环境中的性能外，用户还必须监控内部运行状况状态。Instana 代理程序传感器还会自动配置为开始收集高质量 Amazon RDS 功能所需的 KPI。然后，用户可以根据自己的个人需求微调 Amazon RDS 性能的规则。一旦 Amazon RDS 超出这些规则范畴，Instana 就会进行标记，并将其标记为颜色编码的事件，并持久存储到相关用户界面及其时间线中。
AWS RDS 监控 KPI 包括：
详情请参见 Instana 的 AWS RDS 管理文档。
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。