AWS Lambda 函数通常用作大型系统的一环。这些系统并不总是在 AWS 环境中运行，但至少部分运行会如此。

随之而来的挑战是，可以通过 AWS X-Ray 跟踪 AWS 中的服务。另一方面，X-Ray 跟踪不包含 AWS 外部服务，需要额外的分布式跟踪解决方案，导致支离破碎的独立跟踪，以及无法了解完整的请求流程。