AWS Lambda 函数通常用作大型系统的一环。这些系统并不总是在 AWS 环境中运行，但至少部分运行会如此。
随之而来的挑战是，可以通过 AWS X-Ray 跟踪 AWS 中的服务。另一方面，X-Ray 跟踪不包含 AWS 外部服务，需要额外的分布式跟踪解决方案，导致支离破碎的独立跟踪，以及无法了解完整的请求流程。
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据 Wikipedia 介绍，AWS Lambda 是 Amazon 提供的事件驱动型无服务器计算平台，是 Amazon Web Services 的一部分。这项计算服务会运行代码，响应事件并自动管理该代码所需的计算资源。
AWS Lambda 专为类似函数的简短操作而设计，例如在 AWS S3 数据存储或 DynamoDB 表中插入/更新值。不过，也会用于构建快速响应的 API，特别是物联网设备指标读数和其他类似 HTTP 的流量。
Instana AutoTrace™ for AWS Lambda 附带适用于 Node.js 和 Python 等编程语言的原生 AutoTrace 功能。无需额外的配置或初始化步骤，只需使用 Instana AWS Lambda 资料库包装代码即可。
如果启动新服务，Instana AutoTrace 将动态检测该服务，并开始向 Instana 后端报告跟踪信息。发现流程完全自动且持续不断。每次服务更改都将记录到 Instana 的动态图后端模型中。
Instana 会在整个系统中提供完全自动的依赖关系映射，不仅限于 AWS 服务内部，从而突破 AWS X-Ray 封闭平台的局限。
所有服务和应用程序均整理为依赖关系图，便于了解其相互依赖关系。
若要监控用 Node.js 或 Python 编写的 AWS Lambda 函数，只需按照我们的 AWS Lambda 安装文档中的步骤操作即可。
向 AWS Lambda 部署服务功能时，Instana AutoTrace 将自动检测应用程序，并开始向 Instana 帐户报告相关情况。
如果还没有 Instana 帐户，请立即注册免费试用。