AWS Kinesis 是一种分析性流引擎，用于收集、处理和分析实时数据流。鉴于实时数据分析是当今应用程序性能的关键任务组成部分，并且运行状况洞察分析非常重要，因此 Instana 的 AWS Kinesis 监控提供全面的性能和运行状况管理。
AWS Kinesis 在处理任何类型数据流的应用程序中都发挥着重要作用，这使得 Amazon Kinesis 监控成为 IT 运营、DevOps 和工程团队的关键需求。Instana 的 Amazon Kinesis 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：
全面的 AWS Kinesis 监控需要观测 Amazon Kinesis Data Streams 的流程、数据源和接收器，以及使用该数据流的任何应用程序和服务的性能。
Instana 是最快捷简便的方法，可以在整个堆栈中监控 AWS Kinesis 数据流，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 AWS Kinesis 配置，部署必要的监控传感器，并开始跟踪作业、来源、接收器和请求。Instana 还会自动确定处理作业的运行状况。
14 天，无需信用卡，完整版本
Instana 的单一监控代理程序会自动识别所有正在运行的 AWS Kinesis Data Streams 配置，然后自动部署和配置 Instana 的 Amazon Kinesis 监控传感器。该传感器的内部知识库包含与收集相关的性能指标及其收集方式，其中包括确认 Amazon Kinesis 基础架构运行状况所需的任何指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了 AWS Kinesis 监控操作。
为了确定整体服务运行状况，Instana AWS Kinesis 监控传感器还会收集受监控的 AWS 环境、服务和应用程序的各项 KPI，以确定整体运行状况。
Instana 的 AI 辅助故障诊断功能可自动检测流式传输系统中的问题，无论是涉及个别 AWS Kinesis 配置，还是处理管道和问题服务事件。Instana 会自动上报事件，并自动识别潜在的根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，AWS Kinesis 监控传感器还收集服务和管道配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
Amazon Kinesis 监控仪表板显示了 AWS Kinesis 性能和配置汇总信息，集中显示所有 AWS Kinesis 相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
系统会自动实时检测任何 Amazon Kinesis 配置更改。这些变更事件与任何 Amazon Kinesis 问题或应用程序/服务事件相关，有助于更快地解决问题。
AWS Kinesis Data Streams 性能监控的核心是服务和管道指标，以及这些指标与其他服务、数据源或数据接收器的交互。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana AWS Kinesis 监控包括三类数据：配置数据、性能数据和运行状况特征符：
如需详细了解不同传感器相关信息，
请参阅 Instana AWS Kinesis 管理文档。
配置数据
性能数据
运行状况特征符
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。