AWS Kinesis 是一种分析性流引擎，用于收集、处理和分析实时数据流。鉴于实时数据分析是当今应用程序性能的关键任务组成部分，并且运行状况洞察分析非常重要，因此 Instana 的 AWS Kinesis 监控提供全面的性能和运行状况管理。

AWS Kinesis 在处理任何类型数据流的应用程序中都发挥着重要作用，这使得 Amazon Kinesis 监控成为 IT 运营、DevOps 和工程团队的关键需求。Instana 的 Amazon Kinesis 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了一套全面的管理和监控功能：

发现 AWS Kinesis 配置和数据流

直观呈现服务依赖关系图

跟踪所有系统的请求（端到端跟踪）

应用程序和服务运行状况监控

深入了解数据流处理管道的运行情况

全面的 AWS Kinesis 监控需要观测 Amazon Kinesis Data Streams 的流程、数据源和接收器，以及使用该数据流的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以在整个堆栈中监控 AWS Kinesis 数据流，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 AWS Kinesis 配置，部署必要的监控传感器，并开始跟踪作业、来源、接收器和请求。Instana 还会自动确定处理作业的运行状况。