Amazon’s Elastic Load Balancing（AWS ELB（ibm.com 外部链接））解决方案是最常用的负载均衡器，适用于在 Amazon EC2、AWS Elastic Beanstalk、AWS ECS 等平台上部署到 AWS 的应用程序和服务。Instana 标准的应用程序和基础架构监控解决方案提供 AWS ELB 监控，为包括常用负载均衡器在内的应用程序环境提供服务和应用程序洞察分析。

为协助优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的 AWS ELB 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了全面的管理和监控功能：

自动发现 AWS Elastic Load Balancing 配置及其连接的基础架构组件

映射和直观呈现负载均衡器以及服务依赖关系

通过 ELB 对所有服务的请求进行端到端跟踪

服务和应用程序运行状况监控

全面的 AWS Kinesis 监控需要观测负载均衡器服务、请求和连接指标，以及 AWS ELB 服务提供的任何应用程序和服务的性能。

Instana 是最快捷简便的方法，可以在整个堆栈中监控 AWS ELB，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 AWS ELB 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 AWS ELB 的运行状况。