Amazon’s Elastic Load Balancing（AWS ELB（ibm.com 外部链接））解决方案是最常用的负载均衡器，适用于在 Amazon EC2、AWS Elastic Beanstalk、AWS ECS 等平台上部署到 AWS 的应用程序和服务。Instana 标准的应用程序和基础架构监控解决方案提供 AWS ELB 监控，为包括常用负载均衡器在内的应用程序环境提供服务和应用程序洞察分析。
为协助优化应用程序性能，并进一步自动化性能管理工作流程，Instana 的 AWS ELB 自动监控不仅限于简单的指标，还提供了全面的管理和监控功能：
全面的 AWS Kinesis 监控需要观测负载均衡器服务、请求和连接指标，以及 AWS ELB 服务提供的任何应用程序和服务的性能。
Instana 是最快捷简便的方法，可以在整个堆栈中监控 AWS ELB，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 AWS ELB 实例，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 AWS ELB 的运行状况。
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部署后，Instana 代理程序会自动识别所有 AWS ELB 配置，然后自动部署和配置 Instana 的 AWS ELB 监控传感器。Instana 精心策划的知识库，已经知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 AWS Elastic Load Balancing 以及应用程序或服务的运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了监控 AWS ELB 实例操作。
为了确认整体服务运行状况，Instana AWS ELB 监控传感器还会收集受监控 AWS 环境的 KPI，以确定其运行状态。
Instana 充分利用人工智能 (AI) 和精选知识库中的运行状况特征符，自动检测个别负载均衡器配置以及支持应用程序或服务等问题，并记录服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
除了性能和运行状况数据之外，Instana 的 AWS ELB 监控传感器还收集配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息相关联。
所有性能和配置信息会汇总到同一个 AWS ELB 监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
AWS Elastic Load Balancing 性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集相关服务指标。
Instana ELB 监控包括三类数据：配置数据、性能数据和运行状况特征符：
如需详细了解不同传感器相关信息，请参阅
Instana AWS ELB 管理文档。
配置数据
性能数据
运行状况特征符
准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。