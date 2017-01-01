AWS – EC2 监控
AWS EC2 徽标
AWS EC2 监控和管理

完整的 Amazon EC2 监控解决方案是 APM for Cloud 解决方案的重要组成部分，尤其是在 Amazon Web Services 中运行应用程序时。Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 是 Amazon 云计算平台的核心部分，提供基础架构即服务 (IaaS)。用户可以定制不同的虚拟专用服务器规格，并按小时、分钟或秒计费，获得高度灵活的基础架构框架。监控 Amazon EC2 实例难（因为该服务在技术上不受用户控制）易（因为有多个专门帮助获取若干信息的 Amazon API）参半。

Instana 代理程序会自动检测到它正在 Amazon EC2 实例中运行，并安装 AWS EC2 监控传感器。
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AWS EC2 性能和配置指标

由于 Amazon EC2 实例往往是临时实例，因此 Amazon EC2 对基于云的应用程序性能和可用性的监控，并不像监控本地（或托管）服务器那么简单。此外，任何 Amazon EC2 实例中安装的平台，都应该是应用程序监控活动的中心。因此，Instana 的 Amazon EC2 监控重点关注每个实例的 Amazon EC2 配置数据。由于每个虚拟机本质上都是一张白纸，客户可以对其进行实例化、启动和停止操作。

Instana 的 Amazon EC2 监控包括以下配置数据：

  • 可用性区域
  • AMI ID
  • 类型
  • 安全组

捕获的所有元数据均由 Instana 编制索引，并可供 Instana 动态焦点搜索引擎使用，允许进行的查询例如：entity.ec2.type:m4.xlarge AND entity.selfType:mongodb

该元数据有助于用户查看 AmazonEC2 以任何方式涉及的所有实体的确切状态，例如重点查看在 m4.xlarge 类型中运行的所有 Mongodb 实例（如上例所示）。
跟踪 Amazon EC2 配置更改

Instana 将跟踪时间线上的所有此类更改，如下列屏幕快照中的例子所示：
AWS EC2 标记和 Instana

请注意，主机本身目前无法访问这些标记，特别是因为 AWS 元数据 API 中缺失相关标记。我们非常希望 Amazon 能实施该功能。如果您对此表示赞同，请在此 AWS 论坛讨论串中表达您的意见。
开始监控 AWS EC2／安装

准备好开始了吗？首先需要一个 Instana 帐户或试用版。已经有了？太棒了。最好从《Instana 入门指南》开始。

 Instana 入门指南