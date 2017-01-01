由于 Amazon EC2 实例往往是临时实例，因此 Amazon EC2 对基于云的应用程序性能和可用性的监控，并不像监控本地（或托管）服务器那么简单。此外，任何 Amazon EC2 实例中安装的平台，都应该是应用程序监控活动的中心。因此，Instana 的 Amazon EC2 监控重点关注每个实例的 Amazon EC2 配置数据。由于每个虚拟机本质上都是一张白纸，客户可以对其进行实例化、启动和停止操作。

Instana 的 Amazon EC2 监控包括以下配置数据：

可用性区域

AMI ID

类型

安全组

捕获的所有元数据均由 Instana 编制索引，并可供 Instana 动态焦点搜索引擎使用，允许进行的查询例如： entity.ec2.type:m4.xlarge AND entity.selfType:mongodb

该元数据有助于用户查看 AmazonEC2 以任何方式涉及的所有实体的确切状态，例如重点查看在 m4.xlarge 类型中运行的所有 Mongodb 实例（如上例所示）。