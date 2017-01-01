完整的 Amazon EC2 监控解决方案是 APM for Cloud 解决方案的重要组成部分，尤其是在 Amazon Web Services 中运行应用程序时。Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 是 Amazon 云计算平台的核心部分，提供基础架构即服务 (IaaS)。用户可以定制不同的虚拟专用服务器规格，并按小时、分钟或秒计费，获得高度灵活的基础架构框架。监控 Amazon EC2 实例难（因为该服务在技术上不受用户控制）易（因为有多个专门帮助获取若干信息的 Amazon API）参半。
Instana 代理程序会自动检测到它正在 Amazon EC2 实例中运行，并安装 AWS EC2 监控传感器。
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由于 Amazon EC2 实例往往是临时实例，因此 Amazon EC2 对基于云的应用程序性能和可用性的监控，并不像监控本地（或托管）服务器那么简单。此外，任何 Amazon EC2 实例中安装的平台，都应该是应用程序监控活动的中心。因此，Instana 的 Amazon EC2 监控重点关注每个实例的 Amazon EC2 配置数据。由于每个虚拟机本质上都是一张白纸，客户可以对其进行实例化、启动和停止操作。
Instana 的 Amazon EC2 监控包括以下配置数据：
捕获的所有元数据均由 Instana 编制索引，并可供 Instana 动态焦点搜索引擎使用，允许进行的查询例如：
entity.ec2.type:m4.xlarge AND entity.selfType:mongodb
该元数据有助于用户查看 AmazonEC2 以任何方式涉及的所有实体的确切状态，例如重点查看在 m4.xlarge 类型中运行的所有 Mongodb 实例（如上例所示）。
请注意，主机本身目前无法访问这些标记，特别是因为 AWS 元数据 API 中缺失相关标记。我们非常希望 Amazon 能实施该功能。如果您对此表示赞同，请在此 AWS 论坛讨论串中表达您的意见。