Apache Web Server 监控

Instana 的监控代理程序检测是否存在 Apache HTTPd 和完整应用程序集，自动安装适当的 Web 服务器监控传感器，以及 Docker 监控传感器和操作系统监控传感器。唯一的手动步骤是确保在 Apache HTTPd 中启用服务器状态页面。这种自动化程度削减了运营团队设置和维护监控所需的工作量。以最少的工作量，快速开始发送指标数据。

跟踪的典型指标包括：

流量（请求，千字节）

每项请求的流量

CPU 负载

连接

工作程序详细信息

完整列表请参见相关文档。