Apache Web Server 监控

在动态应用程序中，监控 Apache Web Server 实例对于确保满足总体服务级别至关重要。HTTPd 是一种开源 Web 服务器，是互联网上最受欢迎的服务器，为 42% 排名前 100 万的网站提供服务。因此，Instana 应用程序监控解决方案可自动发现 Apache Web 服务器实例、部署监控传感器以及配置监控数据。
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Instana 的监控代理程序检测是否存在 Apache HTTPd 和完整应用程序集，自动安装适当的 Web 服务器监控传感器，以及 Docker 监控传感器和操作系统监控传感器。唯一的手动步骤是确保在 Apache HTTPd 中启用服务器状态页面。这种自动化程度削减了运营团队设置和维护监控所需的工作量。以最少的工作量，快速开始发送指标数据。
跟踪的典型指标包括：
完整列表请参见相关文档。
Instana 将每隔一秒跟踪一次 Apache HTTPd 的指标和运行状况特征符，如果超出范围，则会在三秒内引发事件。Instana 与其他监控解决方案的不同之处在于，将机器学习应用于模式检测，并针对收集到的原始指标，提供精选的知识库。内置的智能功能可以节省宝贵的时间，无需创建和维护大量运行状况规则来触发警报。