Apache Tomcat 监控

Apache Tomcat 是由 Apache 软件基金会开发的开源 Java Servlet 容器，根据 Apache 许可证 V2 发行（ibm.com 外部链接），并提供了 HTTP Web 服务器的纯 Java 实现。在开发过程中，更多功能作为组件在 Java 企业版的规格中得到了实现。Catalina 是一种 Servlet 容器，可以获取环境中已有的认证信息，并实现标准容器管理的安全性。Coyote 是 Tomcat 的连接协议，用于在服务器和客户端之间对调用进行路由。作为 Tomcat 的 JSP 引擎，Jasper 管理所有 JSP 文件，并将其转换为可用代码。如需了解完整详情，请参阅 Tomcat 文档（ibm.com 外部链接）。
部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别相互交互的技术。
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Instana 代理程序会自动检测所有 Tomcat 实例，并在每个实例上部署一个 Tomcat 监控传感器，根据关于 Tomcat 应如何优化使用资源、交付网页和执行代码的内置专业知识，自动收集 Tomcat 性能指标。这有助于管理员和开发者实现优化的 Tomcat JVM 和应用程序性能。由 Instana 自动设定基准的典型 Tomcat 性能指标包括：
如需了解完整详情，请参阅 Instana 的 Tomcat 监控传感器文档。
Instana 同时监控 Tomcat 服务器、Tomcat 应用程序以及整个 Tomcat 环境的性能。这使得 Instana 能够自动智能地判断每个 Tomcat 实例的运行状况。Instana Tomcat 运行状况监控，取决于一组预先选择的 KPI（示例如下）。
每当 Tomcat KPI 开始偏离预期行为时，Instana 都会判断偏差的严重性，并分配一个运行状况（反映在用户界面中的颜色变化）。由此产生的 Tomcat 问题，将持久存储到 Instana 屏幕底部的应用程序事件时间线中。DevOps 工程师可以了解 Tomcat 性能和运行状况与整个环境中的应用程序基础架构其余部分有何关系。
Instana 自动检测 Tomcat 中的应用程序以进行监控和跟踪，从而实现对整个 Tomcat 实例事务的分布式跟踪。如需获取受支持的传输的完整列表，请参阅 Instana 的跟踪文档。
每项 Tomcat 监控跟踪都会显示组件之间每个中继段的持续时间，以及任何错误详细信息，以帮助诊断原因并识别性能下降状况。开发者现在可以在代码层面查看其 Tomcat 应用程序在生产中的运行情况，并识别瓶颈和性能不佳的后端调用。Instana 跟踪每项微服务的关键 KPI：吞吐量、等待时间和错误率。可以通过跟踪，直接深入到 Tomcat 应用程序源代码。