Apache Tomcat 监控

Apache Tomcat 是由 Apache 软件基金会开发的开源 Java Servlet 容器，根据 Apache 许可证 V2 发行（ibm.com 外部链接），并提供了 HTTP Web 服务器的纯 Java 实现。在开发过程中，更多功能作为组件在 Java 企业版的规格中得到了实现。Catalina 是一种 Servlet 容器，可以获取环境中已有的认证信息，并实现标准容器管理的安全性。Coyote 是 Tomcat 的连接协议，用于在服务器和客户端之间对调用进行路由。作为 Tomcat 的 JSP 引擎，Jasper 管理所有 JSP 文件，并将其转换为可用代码。如需了解完整详情，请参阅 Tomcat 文档（ibm.com 外部链接）。

部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别相互交互的技术。