Apache Kafka 是一个常用的开源数据流平台，提供高吞吐量数据管道。Instana 已将全面的 Kafka 监控纳入我们的基础架构和应用程序监控解决方案。Instana 会发现环境中全部现有 Kafka 实例，了解集群与其服务器之间的依赖关系和交互情况，并自动开始监控每个实例的运行状况和性能。

为了帮助 DevOps 优化其 Kafka 集群，Instana 将自动化和人工智能应用于 Kafka 性能和运行状况监控，包括预测性问题检测和 AI 辅助的根本原因分析。Instana 减少了企业在运营中对 Kafka 明确专业知识的需求。