HBase 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。Apache HBase（ibm.com 外部链接）是用 Java 编写的开源、分布式、非关系数据库，利用 Hadoop（ibm.com 外部链接）和 HDFS（ibm.com 外部链接）提供以下功能：
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Apache HBase 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。当 Instana 代理程序部署到包含 Apache HBase 的基础架构中时，会自动检测该技术并自行配置，以监控 Hbase 及其配置数据和性能指标。无需人工设置或配置。
Instana 自动部署其 Apache HBase 监控后，会立即规划 HBase 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：
收集的一些示例指标包括：
完整列表请参见 Instana Apache HBase 监控文档。
Instana 跟踪 Apache HBase 关键性能指标，以推断受监控环境中 HBase 运行状况状态。Instana 的动态图中包含了判断 HBase 问题根本原因所需的上下文信息。
Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，其中一些内置的运行状况规则包括：
如果 Apache HBase 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。
由于 Apache HBase 是用 Java 编写的，因此对整个系统的性能运行状况的完整了解包括 JVM 监控（这也是自动发生的操作），并且包括内置运行状况规则来检测 JVM 内存、高速缓存和死锁问题。