Apache HBase 监控
Apache HBase 徽标
Apache HBase 监控和性能管理

HBase 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。Apache HBaseibm.com 外部链接）是用 Java 编写的开源、分布式、非关系数据库，利用 Hadoopibm.com 外部链接）和 HDFSibm.com 外部链接）提供以下功能：

  • 线性和模块化可扩展性
  • 严格一致的读取和写入
  • 可配置的自动表格分片
  • 区域服务器之间的自动故障转移支持
  • 使用 Apache HBase 表格支持 Hadoop MapReduce 作业的便捷基类
  • 易于使用 Java API 进行客户端访问
  • 用于实时查询的块高速缓存和布隆筛选器
  • 通过服务器端筛选器向下推送查询条件
  • Thrift 网关和支持 XML、Protobuf 和二进制数据编码选项的 REST-ful Web 服务
  • 支持通过 Hadoop 指标子系统将指标导出到文件或通过 JMX 导出
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配置 Instana 的 Apache HBase 监控

Apache HBase 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。当 Instana 代理程序部署到包含 Apache HBase 的基础架构中时，会自动检测该技术并自行配置，以监控 Hbase 及其配置数据和性能指标。无需人工设置或配置。
Apache HBase 性能和配置监控

Instana 自动部署其 Apache HBase 监控后，会立即规划 HBase 的基础架构。Instana 代理程序将所有数据发送回我们的动态图模型，该模型会存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据包括：

  • 接收器
  • 数据来源
  • 区域服务器
  • 死区服务器
  • 集群标识
  • 活动主控
  • 服务器名称

收集的一些示例指标包括：

  • 主控服务器
  • 统计数据
  • 发布
  • 快照

完整列表请参见 Instana Apache HBase 监控文档
Apache HBase 监控内置运行状况警报

Instana 跟踪 Apache HBase 关键性能指标，以推断受监控环境中 HBase 运行状况状态。Instana 的动态图中包含了判断 HBase 问题根本原因所需的上下文信息。

Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，其中一些内置的运行状况规则包括：

  • 存储数和存储文件数之间存在显著差异
  • 区域服务器块高速缓存命中率低
  • 显著增加压缩或刷新队列长度

如果 Apache HBase 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。
了解区域服务器性能

区域服务器是读取和写入路径的组成部分，因此必须能在任何时刻了解其运行状况。Instana 自动收集以下 HBase 区域服务器的性能监控指标：

  • 拆分
  • 压缩
  • 刷新
  • 存储文件
  • 块高速缓存
了解 Apache HBase JVM 性能指标

由于 Apache HBase 是用 Java 编写的，因此对整个系统的性能运行状况的完整了解包括 JVM 监控（这也是自动发生的操作），并且包括内置运行状况规则来检测 JVM 内存、高速缓存和死锁问题。
安装 Instana 的 HBase 监控

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