Instana 跟踪 Apache HBase 关键性能指标，以推断受监控环境中 HBase 运行状况状态。Instana 的动态图中包含了判断 HBase 问题根本原因所需的上下文信息。

Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，其中一些内置的运行状况规则包括：

存储数和存储文件数之间存在显著差异

区域服务器块高速缓存命中率低

显著增加压缩或刷新队列长度

如果 Apache HBase 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。