Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是 Amazon 在市场上提供的一种“Kubernetes 即服务”(KaaS) 产品。Amazon EKS 提供跨多个可用性区域的完全托管 Kubernetes (K8s) 控制平面，让用户可以通过自动缩放组，配置 Amazon EC2 工作程序节点，从而处理工作负载。为了帮助优化 Amazon EKS 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的 Amazon EKS 自动可观察性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：

发现 Kubernetes 节点和部署的服务

Java、Node、.NET 等的自动代码检测和跟踪

自动映射应用程序、容器和 Kubernetes 集群

跟踪所有系统和服务的全部端到端请求

应用程序、服务、基础架构、Kubernetes 和云运行状况监控

Amazon EKS 环境中的全面应用程序可观察性和性能监控，要求对虚拟主机、运行的 Pod、容器和业务流程，以及集群中部署的任何应用程序和服务实现性能能见度。

Instana 的自动化应用程序监控是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Amazon EKS，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 Amazon EKS 集群的运行状况。