Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是 Amazon 在市场上提供的一种“Kubernetes 即服务”(KaaS) 产品。Amazon EKS 提供跨多个可用性区域的完全托管 Kubernetes (K8s) 控制平面，让用户可以通过自动缩放组，配置 Amazon EC2 工作程序节点，从而处理工作负载。为了帮助优化 Amazon EKS 应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的 Amazon EKS 自动可观察性不仅限于简单的指标，还提供全面的云、Kubernetes、基础架构、应用程序和服务监控功能：
Amazon EKS 环境中的全面应用程序可观察性和性能监控，要求对虚拟主机、运行的 Pod、容器和业务流程，以及集群中部署的任何应用程序和服务实现性能能见度。
Instana 的自动化应用程序监控是最快捷简便的方法，可以监控整个堆栈中的 Amazon EKS，从而提供全面的应用程序洞察分析。Instana 代理程序会自动发现所有 Kubernetes 实例、部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 Amazon EKS 集群的运行状况。
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Instana 支持 Amazon EKS Anywhere，这是全新的 AWS 附加组件和部署选项，允许客户在自己的本地基础架构中创建 Kubernetes 集群。
部署后，Instana 代理程序会自动识别所有正在运行的 Kubernetes 节点，部署完全配置妥当的 Kubernetes 监控 (链接位于 ibm.com 外部)传感器。Instana 精心策划的知识库，知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控 Amazon EKS 服务集群运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了托管 Kubernetes 集群的监控操作。
为了确定整体服务运行状况，Instana 监控传感器还会收集受监控的 Amazon EKS 集群环境的 KPI，以确认其运行状况。
借助来自其精选知识库的运行状况特征符，Instana 自动检测 Kubernetes 集群内的问题和服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。