Instana 支持 Amazon EKS Anywhere（ibm.com 外部链接），这是全新的 AWS 附加组件和部署选项，允许客户在自己的本地基础架构中创建 Kubernetes 集群。Instana 为客户提供相同的自动化、上下文和智能操作，监控其本地的 Amazon EKS 集群。

面向 Amazon EKS 的企业可观测性具备多项优势：

混合云一致性： 企业在 Amazon EKS 上有 Kubernetes 工作负载，现在必须在本地操作 Kubernetes 集群。Amazon EKS Anywhere 和 Amazon EKS 之间的操作一致性，有助于在统一工具集的基础上实现 Kubernetes 操作的标准化。Instana 可以监控云和本地环境中的 Kubernetes 集群。

企业在 Amazon EKS 上有 Kubernetes 工作负载，现在必须在本地操作 Kubernetes 集群。Amazon EKS Anywhere 和 Amazon EKS 之间的操作一致性，有助于在统一工具集的基础上实现 Kubernetes 操作的标准化。Instana 可以监控云和本地环境中的 Kubernetes 集群。 断开连接的环境： 企业可能需要在断开连接的环境中保护其应用程序，或者需要在无法上网的地区使用应用程序。现在可以使用为 AWS 中的 Amazon EKS 提供支持的同一 Kubernetes 发行版，部署和操作高度可用的集群。

企业可能需要在断开连接的环境中保护其应用程序，或者需要在无法上网的地区使用应用程序。现在可以使用为 AWS 中的 Amazon EKS 提供支持的同一 Kubernetes 发行版，部署和操作高度可用的集群。 应用程序现代化： 实现本地应用程序现代化，无需手动维护上游 Kubernetes 和安全补丁，以便企业可以专注于核心业务。

实现本地应用程序现代化，无需手动维护上游 Kubernetes 和安全补丁，以便企业可以专注于核心业务。 数据主权：如果需要在本地部署数据，请使用 Amazon EKS Kubernetes 发行版和工具。

Instana 自动微服务监控包括全栈可见性：

