Instana 支持 Amazon EKS Anywhere（ibm.com 外部链接），这是全新的 AWS 附加组件和部署选项，允许客户在自己的本地基础架构中创建 Kubernetes 集群。Instana 为客户提供相同的自动化、上下文和智能操作，监控其本地的 Amazon EKS 集群。
面向 Amazon EKS 的企业可观测性具备多项优势：
- 混合云一致性：企业在 Amazon EKS 上有 Kubernetes 工作负载，现在必须在本地操作 Kubernetes 集群。Amazon EKS Anywhere 和 Amazon EKS 之间的操作一致性，有助于在统一工具集的基础上实现 Kubernetes 操作的标准化。Instana 可以监控云和本地环境中的 Kubernetes 集群。
- 断开连接的环境：企业可能需要在断开连接的环境中保护其应用程序，或者需要在无法上网的地区使用应用程序。现在可以使用为 AWS 中的 Amazon EKS 提供支持的同一 Kubernetes 发行版，部署和操作高度可用的集群。
- 应用程序现代化：实现本地应用程序现代化，无需手动维护上游 Kubernetes 和安全补丁，以便企业可以专注于核心业务。
- 数据主权：如果需要在本地部署数据，请使用 Amazon EKS Kubernetes 发行版和工具。
Instana 自动微服务监控包括全栈可见性：