Apache ActiveMQ 是一款用 Java 编写的开源消息代理服务器，为多项协议提供可伸缩的高性能消息处理，包括 JMS、REST、OpenWire、STOMP 和 MQTT。ActiveMQ 通过集群和虚拟内存、高速缓存和日志持久化，确保顺畅的消息通信，在企业服务总线环境中非常有用，并且可以利用 Apache Zookeeper 进行真正的复制。Instana 的 ActiveMQ 监控包括消息队列、平台配置、连接和应用程序级性能的可见性。

部署到包含 ActiveMQ 的环境后，Instana 代理程序会自动检测 ActiveMQ 是否存在，并部署 ActiveMQ 监控传感器，开始监控其消息代理，从而确保环境中的每个组件都正常运行，并与其他系统适当交互。