Apache ActiveMQ 是一款用 Java 编写的开源消息代理服务器，为多项协议提供可伸缩的高性能消息处理，包括 JMS、REST、OpenWire、STOMP 和 MQTT。ActiveMQ 通过集群和虚拟内存、高速缓存和日志持久化，确保顺畅的消息通信，在企业服务总线环境中非常有用，并且可以利用 Apache Zookeeper 进行真正的复制。Instana 的 ActiveMQ 监控包括消息队列、平台配置、连接和应用程序级性能的可见性。
部署到包含 ActiveMQ 的环境后，Instana 代理程序会自动检测 ActiveMQ 是否存在，并部署 ActiveMQ 监控传感器，开始监控其消息代理，从而确保环境中的每个组件都正常运行，并与其他系统适当交互。
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部署到包含 ApacheMQ 的环境后，Instana 会自动映射出集成组件，并开始监控 ActiveMQ 性能指标，以确保消息代理保持顺畅。
ApacheMQ 性能监控包括：
请参阅 Instana 的 ActiveMQ 监控传感器文档，以获取完整列表。
ActiveMQ 环境的运行状况正常，意味着通过 ActiveMQ 发送的所有消息（无论是来自端点还是应用程序）都能成功地在基础架构中的不同实体之间的 ActiveMQ 环境中传递。Instana 在其动态图中跟踪和记录此运行状况，其中包含受监控技术独有的若干关键性能指标 (KPI)。然后，动态图会持久存储状态变化（表示运行状况、性能迟缓或失效），并将其显示在 Instana 用户界面底部的时间线上以供查看。这样，开发者就可以实时跟踪发生的变化，获得关于问题、事故和事件的背景信息。
Instana 的 ActiveMQ 监控收集的 KPI 包括：
详情请参见 Instana 的 ActiveMQ 监控文档。