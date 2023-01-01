主页 IT 自动化 Instana Instana 资源
充分利用这个综合资源库，通过 IBM Instana Observability 启动企业可观察性之旅
预约实时演示 探索 Instana
该图显示 Instana 为不同应用程序提供可观测性资源
Instana 工作原理

观看此演示视频，了解 Instana 全自动实时可观察性平台如何结合性能数据与背景信息，迅速预防问题并采取补救措施。
开始使用 Instana 为开发者提供可观测性

了解在软件架构范式从单一结构向微服务演变的情况下，可观察性如何帮助开发者承担更多程序职责，即使在交付之后也是如此。

 Instana 与 New Relic

您始终依赖 New Relic 进行应用监控，但管理云原生应用需要采用不同的方法。

 可观察性企业指南

浏览这份入门指南，了解什么是可观察性，以及如何三步轻松踏上企业可观察性之旅。

云原生应用程序的可观测性

了解 Instana on AWS 如何自动发现基础架构中的应用程序组件、系统和微服务，并每秒提供高精度的可观察性。

 即时服务级别监控

观看此网络研讨会，了解 DevOps 和 SRE 团队如何持续达到 SLA 的要求，以及如何利用 Instana 和 Apica 实现即时 SLA 管理。

 根据 DevOps 的速度进行监控

了解持续开发和持续监控如何成为双赢组合，以及为什么自动化监控已成为成功 CI/CD 流程的必要条件。

可观测性 Vs 监控：有什么区别？ 通过无边界分析提供卓越的体验 (48:12) 企业可观测性的基础 在容器化环境中大海捞针 (50:51) 让我们重新思考 IT DevOps (3:20) 可观测性不仅仅是形容监控的新词 (56:00)
查看 Instana 实践案例 利用 Instana 进行云监控

无论是在 AWS EC2、Azure 虚拟机还是 GCP 计算引擎上运行，Instana 都能提供全面的企业基础架构视图，使企业能够主动监控和优化性能，最大限度地提高效率。

 利用 Instana 简化云迁移流程

了解 Instana 由 AI 驱动的自动化可观察性解决方案（旨在涵盖 AWS 和混合云环境）如何帮助企业分三个阶段有把握地迁移到云端。

 利用 Instana 进行一站式界面监控

了解 Instana 如何通过 AI 驱动的自动化可观察性平台，提供单一真实信息来源，用于监控整个多云环境和应用程序。

利用 Instana 进行数字体验监控

观看此视频，了解如何利用 Instana 的移动、Web 和最终用户监控，在短短几分钟内改善整体数字体验。

探索更多资源 监控 Vs 可观测性

了解应用程序性能监控和可观测性之间的区别和关系。

什么是人工合成监控？

了解所需的全部合成监控信息，包括其定义、使用方法、面临的挑战等等。

什么是 OpenTelemetry？

了解 OpenTelemetry 的定义，以及其如何通过遥测数据收集的标准化流程，更好地理解系统行为。

微服务时代的应用程序运行状况

在微服务时代，缓慢的指标和跟踪汇总可能会对云 DevOps 和 SRE 计划产生负面影响，导致延迟或服务中断，影响用户体验。了解 Instana 如何提供帮助。

 可观测性如何改善生产前测试

了解如何利用 AI 驱动的企业可观察性，提高基于微服务的应用程序的生产前测试有效性，同时加快 CI/CD 管道的运作速度。了解 Instana 如何提供帮助。

 Instana 被评为 G2 领导者

IBM Instana 在 G2 的《2023 年春季 APM 网格报告》中被评为市场布局和客户满意度引领者。
获得云原生应用程序的可观测性 容器化环境中的应用性能管理 成功进行无服务器监控：综合指南 可观测性在微服务环境中发挥的关键作用 适用于 Kubernetes 上微服务应用程序的 APM 提高可观测性以简化应用程序现代化流程 自动化 APM 可加速 CI/CD 并提高应用程序性能 管理微服务应用程序的六大支柱
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

预约实时演示
更多探索方式 社区 文档 成功案例 博客帖子 支持 沙箱