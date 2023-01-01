电子书 为开发者提供可观测性 了解在软件架构范式从单一结构向微服务演变的情况下，可观察性如何帮助开发者承担更多程序职责，即使在交付之后也是如此。

网页 Instana 与 New Relic 您始终依赖 New Relic 进行应用监控，但管理云原生应用需要采用不同的方法。

交互式电子书 可观察性企业指南 浏览这份入门指南，了解什么是可观察性，以及如何三步轻松踏上企业可观察性之旅。

手册 云原生应用程序的可观测性 了解 Instana on AWS 如何自动发现基础架构中的应用程序组件、系统和微服务，并每秒提供高精度的可观察性。

网络直播 即时服务级别监控 观看此网络研讨会，了解 DevOps 和 SRE 团队如何持续达到 SLA 的要求，以及如何利用 Instana 和 Apica 实现即时 SLA 管理。